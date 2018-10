Matilde Espinosa la “Loba del Suchiate” dejó vació el Ayuntamiento

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 7 de octubre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Matilde Espinosa la alcaldesa del Municipio Fronterizo de Suchiate, dejó completamente vacío el Ayuntamiento, se llevó prácticamente todo, hasta las baterías de los carros.

Así lo dio a conocer la actual alcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar, quien dijo que la pasada administración dejó una deuda de casi 4 millones de pesos por concepto de luz, lo que resultó ser parte de un fraude, pues existe documentos en que la sindicada infló descaradamente estas tarifas, hasta por caso dos millones.

“Nos dejaron en cero pesos, no hay agua, se llevaron las escobas, trapeadores, recogedores. De los carros los dejaron desvielados, se llevaron las baterías. Claro que existe indignación”, señaló.

La nueva administración no cuenta con servicio eléctrico, por lo que tampoco puede hacer uso del agua.

“Es una situación muy complicada, no pararemos, seguiremos trabajando. Me encuentro realizando las gestiones necesarias para solucionar la situación cuanto antes”, manifestó.

En este escenario solicitó la solidaridad a la población para su cooperación en la solución de esta serie de problemas que tienen que afrontar en el arranque de la presente administración.