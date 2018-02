MAVECO intenta desaparecer la UNICH

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El abuso que comete Karen Anahí Ballinas Hernández, a nombre del Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, es lograr las rescisiones y destituciones del personal de confianza del SUTUNICH, dieron a conocer los sindicalizados.

A 20 días del paro laboral y emplazamiento a huelga, continúa con el abuso de autoridad, acoso laboral, pretendidas rescisiones, pseudo destituciones de puestos de confianza de personal administrativo y académico, nuevas contrataciones a modo.

El primero de febrero del 2018 la novedad fue el bloqueo de cuentas de correo electrónico institucionales de quienes han trabajado por y para el bienestar de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) bajo la legislación, donde el personal guarda información confidencial sobre: claves bancarias, códigos de seguridad de declaraciones patrimoniales, usuarios y contraseñas de CONACYT, PRODEP, SEI.

Es por ello, que a partir del primero de febrero nos DESLINDAMOS de todo acto que altere datos institucionales mediante el uso de estas cuentas de correo y el acceso al Sistema Integral de Servicios de Información (SISI) (calificaciones, inscripciones, boletas, certificados, títulos, etc.), datos personales, académicos, económicos y familiares. Esta situación es grave porque ya creó supuestas observaciones de la Contraloría General del Estado.

Lo único que demuestran es su temor que evidenciar las atrocidades cometidas desde abril 2014 y actualmente el misógino de Ballardo Eduardo Molina Hernández, que en compañía de su Abogado General Lic. Ángel Gabriel Pérez Morales y sátrapas: Zohet Anani Domínguez López y Edgar R. Rodríguez Morales, buscan a toda costa con sus esquiroles, iniciar clases extramuros en medio de un caos académico, laboral y social sin precedentes en la historia de la UNICH.

Basta revisar el portal de Transparencia para observar la opacidad que caracteriza a las rectorías y sus equipos administrativos, jurídicos y de planeación. Veamos:

Adquisición del Sistema ORION (académico y administrativo) pagaron casi $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 MN) con recursos PROFOCIE y sigue sin funcionar.

Contratación para la actualización de la legislación universitaria por la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 MN) con recursos PROFOCIE a la que solo se agregaron puntos y comas, sigue obsoleta.

Eliminación de plazas aprobadas por Secretaría de Hacienda Chiapas según organigrama institucional.

Contratación con plazas de Profesor de Tiempo Completo a un personaje que venía pagado, según Ballinas Hernández por la Judicatura del Estado, Miguel Alejandro Llaven Ramírez, o de aviadores como César Alejandro Domínguez Gutiérrez, actual “suspirante” independiente a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Emisión de auto comisiones de la Secretaría Administrativa que además de ser falsas carecen de firmas, sellos, informes, con alteración de montos para gasolina, viáticos y casetas.

Licitación de adquisiciones (servicios de vigilancia, limpieza, papelería, cámaras, Internet, equipo cómputo) sin cumplir con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Contratos que dejan en indefensión a la Universidad.

Omisión del funcionamiento del Comité de Fideicomiso Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) por $7’000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 MN). Pese a las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 2015, para ejercicios 2017 se repitieron las anomalías.

Desviación del Programa de Expansión a la Oferta de Educación Superior (PROEXOES) 2015 con un monto de $10’596,000 (diez millones quinientos noventa y seis mil pesos 00/100 MN) y en 2016 por $6, 733,000.00 (seis millones setecientos treinta y tres mil pesos 00/100 MN), para terminar obras. Sin embargo se usaron para gastos que incluyen garrafones de agua (que no se surten en ninguna oficina), papelería (que no se distribuye) y mantenimiento de vehículos sin especificar número de placas.

Dilatación del ejercicio de recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) por $1’131,000.00 (Un millón ciento treinta y un mil pesos 00/100 MN) que desde junio 2017 se debieron ejercer en la compra de proyectores destinados a aulas y material didáctico para el aprendizaje de las lenguas.

Desviación de recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) por $560,000, 00 (quinientos sesenta mil pesos 00/100 MN) que pretendieron usar para cursos de capacitación a administrativos y no a estudiantes de la Unidad Las Margaritas.

Prolongación de ejecución de recursos del Fondo de Aportación Múltiple (FAM) desde agosto 2017 por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 MN) que es para salvaguardar la integridad de estudiantes en caso de presentarse fenómenos naturales.