Me interesa el crecimiento de Tuxtla, pero desde una perspectiva integral no de ocurrencias: Vicky Rincón

ASICh

La Meseta de Copoya es un área decretada como protegida desde 2015, por lo que no se vale que las autoridades municipales de Tuxtla traten de confundir, utilizando el área de comunicación social para poner en entredicho el actuar de ocho regidores que nos opusimos votando en contra en la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 21 de diciembre, la cual fue amañada y violatoria, sostuvo la regidora Vicky Rincón Carrillo.

En tanto, sostuvo que no se opone al “Programa Integral de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez 2015-2040, toda vez que nota que traerá mejoras a la ciudad capital, pero por tratarse de un proyecto integral no se debe esconder información.

En este contexto, sostuvo que la Sesión Extraordinaria 94 fue amañada y violatoria, para aprobar el documento tan importante de dicho proyecto, toda vez que minutos antes de la Sesión les entregan el dictamen, sin fundamento y con información incompleta, 107 páginas.

Dejó en claro que le interesa el crecimiento de la Ciudad Capital de forma ordenada, y que se realice a través de un instrumento revisado por urbanistas, ecologistas, profesionistas y ciudadanos expertos en la materia, para que sea un instrumento real que regule y oriente el crecimiento ordenado de la Ciudad, desde sus vialidades, reservas ecológicas, infraestructura de servicio social y de servicios, el uso social y económico de sus espacios y otros; desde una perspectiva integral.

Sin embargo, el Dictamen que se nos presentó es una serie de supuestas correcciones y no el documento corregido, sostuvo.

Dijo que la mayoría de los regidores no conocen el Proyecto completo, y que no fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Urbano de la cual ella es integrante.

En su caso particular, anotó que lo que busca es aclarar dudas del plan, por lo que al momento de la sesión pidió le dieran lectura al dictamen completo para conocer la información y fue negado.

Indicó que el documento por su relevancia debía ser aprobado por más de las terceras partes de los integrantes del Cabildo, pero fue votado a favor con solo el 50 % y el voto de calidad del Presidente Municipal. ASICh