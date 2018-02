Meade critica el fallo que prohíbe a candidatos participar en debates

Agencias

La restricción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los aspirantes a la Presidencia de la República no participen en debates es terrible y parece que quieren proteger a quienes no tienen capacidad de contrastar ideas, afirmó José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México.

Ayer, luego de rendir protesta como abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Meade puntualizó que en el centro de un ejercicio democrático debe estar el debate, por lo que la autoridad electoral debería plantear las alternativas para que los ciudadanos tengan la oportunidad de escuchar, ver y contrastar y así, poder tomar una decisión informada cuando sea el momento.

Desde temprano, el ex secretario de Hacienda expresó su opinión sobre el tema en su cuenta de Twitter, donde planteó que en el periodo de intercampaña podemos mostrar quiénes somos sin pedir aún el voto.

Después, en entrevista, anticipó que él aprovechará todos los espacios de la precampaña para continuar en el análisis y reflexión. Ya por la noche, Meade informó que Todos por México impugnará la prohibición del INE.

Con la protesta que rindió ante integrantes del Partido Verde, terminó esta etapa ante los tres institutos que forman parte de la coalición (Revolucionario Institucional, PVEM y Nueva Alianza). El ex secretario de Hacienda, enfundado en un chaleco verde, llegó acompañado de su esposa Juana. Ambos sonrientes, saludaron y se tomaron las ya tradicionales fotografías con los militantes del Verde que asistieron a uno de los auditorios del World Trade Center.

Los asistentes fueron entretenidos por un imitador de Juan Gabriel

La mayoría provenía del estado de México y en las dos horas que esperaron se les pretendió infundir entusiasmo para recibir a Meade. También con ese fin, participó un cantante imitador de Juan Gabriel, aunque por momentos se desesperaba porque a pesar de su esfuerzo, no lograba encender el ánimo del público.

Cuando Meade llegó al auditorio ya lo esperaban el presidente y la secretaria general del PRI, Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu. Fue recibido por Carlos Puente, presidente del PVEM, quien subrayó que Meade es el mejor preparado, el más responsable y el que va a ganar la elección presidencial.

Meade retomó la agenda del Partido Verde, respecto a la protección del ambiente y que las decisiones de ahora no afecten a las futuras generaciones. La preocupación es por el medio ambiente, pero también por el ambiente entero que nos ayude a generar empleo y garantizar la seguridad de los individuos.

Luego insistió en marcar las diferencias respecto de sus contendientes, en específico Andrés Manuel López Obrador. No lo mencionó por su nombre, pero se refirió a lo que el candidato de Morena ha planteado y Meade definió como ir para atrás.

Con Meade, en cambio, se trata de ir hacia adelante con proyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y otros que pongan a México a la vanguardia. Ir hacia delante también es ser implacable en el combate a la corrupción, no aceptar ni un peso al margen de la ley, ni tener más privilegio que el de ser mexicanos, señaló.

Meade afirmó que el único plan del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para Puebla es ganar la gubernatura, tras permanecer más de siete años fuera del poder en la entidad. Durante la convención de delegados del tricolor que ungió al ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doger Guerrero, como abanderado del PRI a la gubernatura, Meade Kuribreña afirmó que el único acuerdo para Puebla es ganar, y con Enrique Doger sí ganamos, en respuesta a versiones que circulan entre liderazgos locales del Revolucionario Institucional, de que el tricolor nacional pactó su derrota en Puebla a favor del PAN.