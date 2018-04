Médicos exigen liberar al pediatra acusado de negligencia

Agencias

Oaxaca, Oaxaca. Miles de médicos, enfermeras, enfermeros, cirujanos y pacientes marcharon este domingo en la ciudad de Oaxaca para demandar la liberación del traumatólogo con especialidad en Ortopedia Pediátrica, Luis Alberto P. M., mismo que se encuentra detenido acusado del delito de homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica al presuntamente ocasionar el fallecimiento de un menor de edad.

Aproximadamente de 3 mil personas partieron de la Fuente de las 8 Regiones, hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca, para exigir a las autoridades estatales la liberación inmediata del médico acusado de negligencia, para que pueda llevar su proceso jurídico en libertad, pues aseguraron no es un criminal.

Ataviados con batas blancas y demás vestimentas propias de labores médicas, los manifestantes portaban diversas pancartas en las que mostraban su apoyo al cirujano, “todos somos luis”, “si nos tocan, nos tocan a todos” y “no a la criminalización del acto médico”, entre otras consignas.

Ya en el zócalo, Pedro Santiago, presidente del Colegio de Traumatología a nivel estatal, llamó al gobierno local y específicamente al fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, a no criminalizar la labor médica, pues afirmó ningún galeno actúa con dolo, es decir, ningún trabajador de la salud atiende a una persona tratando de matarla, sino que siempre se busca de hacer lo posible para que el paciente recobre su salud.

Añadió que el objetivo de la movilización no es que haya impunidad, sino que los hechos se investiguen correctamente, e insistió en hacer una reclasificación de homicidio doloso a homicidio culposo.

Asimismo llamó a sus colegas a continuar brindando atención médica como es debido y no se caiga en un actuar defensivo, ya que la labor de los trabajadores de la salud es hacer cuanto esté en sus manos para que los pacientes estén saludables.

Esto luego de que grupos de médicos iniciarán una serie de manifestaciones mediante redes sociales en las que señalaban que al no contar con insumos necesarios ni unidades de terapia intensiva, se iban a abstener de atender a pacientes graves y los iban a referenciar a otros hospitales, para así evitar ser acusados de delitos dolosos.

El pasado 27 de noviembre el Edward Luna Trujillo de 3 años de edad se fracturó el codo izquierdo en inmediaciones de San Pablo Huitzo, por lo que fue trasladado al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca para su atención, sin embargo a un paro parcial de labores en el que se encontraban fue llevado a la clínica privada Del Valle.

Ahí fue intervenido quirúrgicamente por el Dr. Luis Alberto P. M., junto con la anestesióloga Gabriela C. L., sin embargo por complicaciones fue trasladado a otra clínica en donde se contaba con unidad de cuidados intensivos donde finalmente falleció, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado en la autopista se encontraron grandes dosis de lidocaína que no se reportaron en el informe médico, sustancia que ocasionó la falla masiva de órganos.