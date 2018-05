Medidas de cuidado personal para prevenir conjuntivitis

Hugo Hernández/Noticias Primer Plano

Durante la temporada de lluvias suelen presentarse con mayor frecuencia casos de conjuntivitis, por ello la Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas de cuidado personal para disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad oftalmológica.

La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, una membrana mucosa y transparente que cubre la parte blanca del ojo y el interior del párpado; se caracteriza por enrojecer e inflamar la parte blanca del ojo y el interior del párpado, puede incluir lagrimeo, picazón, ardor o irritación de los ojos, tener sensibilidad a la luz, sentir un cuerpo extraño en los ojos y lagañas en párpados o pestañas.

Esta inflamación es causada por virus, bacterias o alergias (al polvo, humo, pelo de animales o algún otro agente). Cuando es originada por virus o bacterias, se trata de una conjuntivitis infecciosa que puede transmitirse de persona a persona con mucha facilidad. Pero si la causa son alérgenos, no es contagiosa.

La conjuntivitis viral dura de tres a seis días como periodo máximo, se caracteriza por tener los ojos enrojecidos, sensación de comezón e irritación y molestia ante la luz; no requiere de tratamiento con antibióticos.

Mientras que con la conjuntivitis bacteriana se debe tener un cuidado específico, ya que se presenta secreción amarillenta y el ojo duele mucho; se requiere tratamiento con antibiótico.

La conjuntivitis no atendida podría derivar en tipo hemorrágica, lo que aumenta las molestias pero no llega a producir pérdida de la visión.

Como medidas para prevenir el riesgo de contraer o propagar esta enfermedad, la Secretaría de Salud recomienda: evitar el contacto con personas infectadas; no compartir objetos personales; limpiar gafas o lentes de contacto antes de usarlos; evitar tocarse los ojos; lavado constante de manos y la cara dos veces al día; utilizar gel antibacterial; no auto medicarse y acudir a la unidad de salud en caso de presentar los síntomas.