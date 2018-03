Mejorarán “Operativo Mochila” en Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 12 de marzo (El Estado).- En lo que va de este ciclo escolar en las escuelas de Chiapas se han presentado 10 casos de estudiantes que ingresan a las instituciones con armas punzocortantes, reconoció el subsecretario de Educación Estatal, Eduardo Velázquez Hernández.

Uno de los casos más sonados en los últimos días, fue la denuncia a través de redes sociales que hicieran padres de familia, respecto a que un alumno amenazó a una profesora con un arma de fuego en el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Cebech) “Dr. Belisario Domínguez Palencia”.

Fue hasta este 12 de marzo que la Secretaría de Educación, a través de un comunicado, expresa en voz del director del Cebech que no hubo ninguna amenaza hacia la maestra y que incluso elementos de la policía acudieron al lugar y no encontraron ningún artefacto bélico.

Después de estos incidentes, el subsecretario de educación estatal anunció que, de manera coordinada con las instancias de Seguridad Pública en el estado, implementarán de manera aleatoria operativos de “Mochila Segura”, para que los estudiantes no ingresen objetos que pongan en riesgo a la comunidad educativa.

De los casos que se han presentado en las instituciones, explicó que los nombres y más datos no los puede proporcionar, debido a los procesos de investigación que realizan las autoridades correspondientes.

Sin embargo, aseguró que la Secretaría de Educación cuenta con un plan de seguimiento integral y apoyos para las personas que son detectadas con alguna arma punzocortante o de fuego.

Finalmente, la responsabilidad de revisar los materiales que llevan los alumnos en sus mochilas, dijo, forman parte de las tareas que tienen que asumir los padres de familia, con el fin de recudir cualquier incidente en las instituciones.