Mensaje de paz en miércoles de Ceniza y Día del Amor y la Amistad

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- En el marco del Día del Amor y la Amistad de este 14 de febrero y que coincidió con el Miércoles de Ceniza, el obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez dijo que entre estas dos celebraciones existe un hilo finísimo como el amor y la amistad que podemos encontrar en Jesucristo y en la Tierra.

“Con el Miércoles de Ceniza iniciemos este tiempo de penitencia cuaresmal –por medio de la oración, el ayuno y la limosna- pero como muestras claras de amor a otros. El mismo Jesús nos dice: cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, o sea: embellécete”.

Por lo anterior, el prelado deseo un Feliz Día del Amor y la Amistad y un fecundo inicio de la Cuaresma que nos lleva hacia la Pascua.

Por su parte, el ex obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquive, envió un escrito a corresponsales de la Región Altos, donde recalcó el inicio de la Cuaresma, que son 40 días de preparación para celebrar el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús.

“Muchas personas se acercan a recibir la ceniza, que es un signo de que somos polvo, de que no somos dioses, de que la vida es frágil y pasajera, y de que queremos darle valor de trascendencia, corrigiendo los errores, venciendo los pecados y superando las tentaciones, para resucitar a otro estilo de vida, a ejemplo de Jesús”.

Sin embargo, para mucha gente, la Cauresma es sólo una tradición, a la que no le dan mayor importancia. Para la mayoría, nada significa y a nada les induce. Su vida sigue igual y ningún esfuerzo hace por cambiar.

“Para nosotros, gente de Iglesia, puede también pasar la Cuaresma como un periodo sin repercusión en la vida personal. Predicamos que los otros cambien, pero nosotros seguimos igual: ni más oración, ni ayunos, ni penitencias, ni limosnas… Así, no hay resurrección, no hay renovación de la Iglesia, menos de la sociedad”, finalizó.