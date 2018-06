¡MÉXICO HACE HISTORIA!

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

13 DE JUNIO DE 2018, MOSCÚ, RUSIA CONSEJO ANUAL DE LA FIFA 68°, EN VÍSPERAS DE LA INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÚTBOL

… THE RESULTS ARE READY, AND I’M GIVING BACK THE FLOOR TO FIFA PRESIDENT, TO ANNOUNCE THE WINNING BID.

FATMA SAMOURA, SECRETARIA GENERAL FIFA

THANK YOU VERY MUCH, SECRETARY GENERAL… SO WE HAVE A WINNER FOR THE 2026 FIFA WORLD CUP, THE MEMBERS ASSOCIATION OF CANADA, MEXICO, AND USA, HAVE BEEN SELECTED BY THE FIFA CONGRESS TO HOST THE 2026 FIFA WORLD CUP, THANK YOU!

GIANNI INFANTINO, PRESIDENTE FIFA

EL DEPORTE EN NUESTRO PAÍS CELEBRA UN NUEVO TRIUNFO EN EL FÚTBOL. SOMOS LA PRIMER NACIÓN DE LA HISTORIA, EN ORGANIZAR POR 3RA OCASIÓN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÚTBOL.

EN ENTREVISTA PARA UN MEDIO NACIONAL EN TIERRAS MUNDIALISTAS, POSTERIOR AL TRIUNFO EN EL CONSEJO ANUAL DE LA FIFA, EL DIRECTIVO DETRÁS DE ÉSTE LOGRO, EMOCIONADO HASTA LA MÉDULA, DECIO DE MARÍA.

HA SIDO UNA GRAN EXPERIENCIA, UN GRAN RETO, Y UN GRAN ORGULLO SER PARTE DE ÉSTE EQUIPO QUE VENIMOS TRABAJANDO DE TIEMPO PARA ATRÁS, Y QUE PODEMOS TERMINAR CON EL BENEPLÁCITO DE FIFA, PARA QUE LOS TRES PAÍSES PODAMOS ORGANIZAR EL PRIMER MUNDIAL DE 48 PAÍSES EN LA HISTORIA… DA GUSTO, ¿NO? … YO NO TENGO MÁS QUE AGRADECERLO AL FÚTBOL, Y SE LO SEGUIRÉ AGRADECIENDO POR EL RESTO DE MI VIDA…. AL FINAL HAY QUE HACER LO QUE HAY QUE HACER, Y HOY ES UN DÍA BONITO, POR QUE CONSEGUIR UN MUNDIAL NO ES ALGO DE TODOS LOS DÍAS.

EL PRESIDENTE DE LA FEMEXFUT DECIO DE MARÍA, FUE EL GRAN ORQUESTADOR DEL PROYECTO DEPORTIVO EN CONJUNTO CON LA USS Y LA CANADIAN SOCCER ASSOCIATION. ENTRE LOS DIRECTIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO, ADEMÁS DE DECIO, CARLOS CORDEIRO PRESIDENTE DEL FÚTBOL ESTADUNIDENSE, EL PRESIDENTE STEVE REED DEL FÚTBOL DE CANADÁ, Y EL PRESIDENTE DE LA CONCACAF VICTOR MONTAGLIANI.

Después de Rusia 2018, el Campeonato del Mundo de Fútbol a arrancar el día de hoy en punto de las 10:00 horas del centro del país, y Qatar 2022, México será sede del evento deportivo de mayor impacto de todos los tiempos, en organización conjunta con Estados Unidos y Canadá, el año de 2026. En nuestras tierras se jugarán 10 de los 80 partidos del torneo.

Todos los países miembros del Comité FIFA tuvieron la oportunidad de votar, de 203 países miembros 3 se abstuvieron de votar, Un país estuvo en contra de ambas candidaturas, 134 países votaron por la candidatura norteamericana, y 65 para la marroquí.

Por muchas razones, el regreso del Mundial a México es un evento de quiebre en la historia del balompié. MÉXICO RECIBIRÁ UN HOMENAJE A SU TRAYECTORIA DENTRO DEL FÚTBOL, AL CONVERTIRSE EN EL PRIMER PAÍS EN ORGANIZAR EL CAMPEONATO DEL MUNDO POR 3RA OCASIÓN DE TODOS LOS TIEMPOS.

Y de igual forma, será el 1ER MUNDIAL ORGANIZADO POR TRES NACIONES, superando así la organización que emprendieron Corea y Japón en el Mundial compartido por dos naciones de 2002.

El Mundial de 2026, tendrá cambios en el formato de competencia, el cual tendrá un mayor número de países participantes, de 32 a 48, y habrá más partidos, de 64 a 80. Cambios impulsados por el Presidente de la FIFA, el suizo – italiano Gianni Infantino, quien asumió hace dos años, en 2016 el puesto de gran jerarca del organismo rector del fútbol en el mundo, sucediendo en el cargo, al también suizo Joseph Blatter. Tanto el campeonato de Rusia como el de Qatar, se jugará todavía con el formato de 32 selecciones y 8 grupos con 4 equipos.

A 8 AÑOS DEL REGRESO DEL CAMPEONATO DEL MUNDO A NUESTRA TIERRA, Y EL ARRANQUE DE RUSIA 2018 EN UNAS HORAS, ESTAMOS ILUSIONADOS, MÉXICO TIENE ILUSIÓN DE GANAR EN EL PASTO VERDE LA GLORIA DE LA COPA DEL MUNDO, POR LOS QUE ESTUVIERON EN UN PRINCIPIO, LOS QUE ESTÁN AHORA, Y LOS QUE ESTARÁN DESPUÉS, UN LOGRO MÁS DE NUESTRO FÚTBOL.