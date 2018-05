México no ayuda en nada.- Trump

José Díaz Briseño/ Corresponsal

Washington DC, Estados Unidos (16 mayo 2018).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este miércoles una vez más a México asegurando que su vecino del Sur no presta ninguna ayuda al país ni en cuestiones de seguridad fronteriza ni en cuestiones de temas comerciales.

“México no nos ayuda en nada. No nos ayudan en nada. México habla, pero ellos no nos ayudan en nada”, dijo Trump hoy durante una reunión en la Casa Blanca con alcaldes de California para analizar asuntos migratorios en las llamadas “ciudades santuario”.

Las palabras de Trump en contra de México ocurren al tiempo que las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) están en un Estado de punto muerto y con un límite de esta semana para que un nuevo acuerdo pueda ser votado por el Capitolio en 2018.

“Especialmente en la frontera, ciertamente (México) no nos ayuda en comercio pero especialmente en la frontera no nos ayudan en nada”, agregó el Mandatario estadounidense durante la reunión que era transmitida por varios medios

Las palabras de Trump significan un contraste directo con declaraciones de altos funcionarios de su Administración como la Secretaria de Seguridad Interna, Kirjsten Nielsen, y el nuevo Secretario de Estado, Mike Pompeo, quienes han aplaudido cooperación con México.