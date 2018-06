Migración de mariposas no es por Volcán

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La migración de mariposas negras y otras aves sobre la capital chiapeca, no está relacionado a los sucesos por el volcán de fuego en Guatemala, afirmaron expecialistas, quienes indicaron que esto se presenta cada año, sin embargo la observación no se había dado.

Para los especialistas, nada tiene que ver con un fenómeno de mariposas, con los sucesos de Guatemala reiteraron, ni tampoco significa que habrá un terremoto, como muchos lo están dando a conocer a través de las redes sociales, lo que está pasando nada tiene que ver con los volcanes de Chiapas, tampoco.

“Lo que realizan las mariposas de la especie Eunica monima (Stoll, 1782), el cual si bien no es del todo común, se trata de un fenómeno estacional masivo que se presenta al parecer en Centroamerica con registros en El Salvador y Guatemala, así np hay nada que preocuparse mas que disfrutar este extraordinario evento”.

Este tipo de migraciones, desde El Salvador hacia México, lo que pasa es poco común verlo, sobre todo si no se toma la atención correspondiente, de acuerdo con los datos, los insectos son de la clasificación Eunica monima, Nymphalidae, la cual tiene su distribución natural desde México, Centroamérica hasta Venezuela. Son migrantes ocasionales (no lo hacen todos los años) y lo hacen hacia el Sur de Texas y la Florida, Estados Unidos, muy al estilo de las mariposas Monarcas, que vienen de Estados Unidos a México, en concreto pueden viajar a Morelia o podrían hacerlo en otro punto, de acuerdo al clima.