Migración, es tema de fondo y no de forma

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El fortalecimiento de las instituciones, así como otorgar salud, educación, entre otros, es lo que podrá frenar la migración, por eso Estados Unidos, hace convenios para poder ayudar a las naciones en condiciones difíciles, expresó Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México.

Entrevistado en Reporte Meridiano de Péndulo de Chiapas, explicó que estos cambios son cambios generacionales, y es ahí donde está el reto, sobre todo en los países de Centroamérica que tienen tantos retos, por eso subrayó que se reconoce a México aunque no es la solución, si actúa bajo un marco legal, el poder actuar para con los migrantes.

Se dijo en voz de Ramírez, que no tenía conocimiento si se ha dado el respeto de los Derechos Humanos hacia los migrantes que han salido primero de Honduras y luego del El Salvador; por lo tanto no hay alguna razón para hacer el cuestionamiento hacia esos países donde han transitado.

Lo que es una realidad, es que Estados Unidos, maneja el tema migratorio de una manera distinta a otras naciones, por eso insistió en que el marco jurídico del país vecino, los provee para poder actuar en contra de una persona que de manera no legal, ingrese a su territorio y proceder a la deportación.

Las personas que están migrando de Centroamérica, lo hacen porque han tenido algún diálogo con sus amigos o familiares que ya han cruzado las fronteras, pero es necesario el que estén conscientes de que es lo que pueden esperar al llegar a los Estados Unidos, pues no es un asunto fácil.

Hay información equivocada dijo Ramírez; llegar al país vecino, no es fácil, no es sencillo, sobre todo si se llega en condiciones de ilegalidad, lo que se tiene que hacer, indicó, es si el deseo es vivir en un país distinto, cumplir con las normas que establece las leyes de la nación donde se quiere estar.

Si bien es cierto, que en su momento, era menos complicado el poder “pasar”, hacia los Estados Unidos, también es cierto que este país tiene constantes cambios en sus leyes, en este caso migratorios, lo que permite ver que no es lo mismo hace algunos años atrás que en la actualidad.

El gobierno de Estados Unidos, si está dispuesto abrir sus puertas, aquellas personas que van a pedir protección, a quienes realmente requieren del apoyo de otro país como es éste, en esos casos hay la atención que corresponde para quien o quienes así lo pidan y de manera correcta.

Dejó en claro que quienes intenten pasar a territorio Estadounidense, migración puede proceder de manera penal, porque es un delito ingresar tal como lo están proponiendo, es decir sin la documentación oficial que se hace en las garitas migratorias, para mantener la seguridad de ellos y del país que los recibe.

De acuerdo al entrevistado, dijo reconocer a México por el beneficio que les ha ofrecido, por eso es importante que ellos, en referencia a los hondureños, se acojan a este beneficio social, que es una visa que regulariza su estancia en territorio nacional, pero que lleva un proceso.

Mencionó que se ha estado trabajando con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, para asuntos relacionados a su condición, más allá de una exhortación a trabajar, es que se consolide proyectos de vida de sus conciudadanos, poner en practica acciones que vayan en beneficio del desarrollo de esos pueblos.

Incluso el gobierno de México participa en este proyecto, desde esta nación se trabaja, más allá de retener a los migrantes, se trata de que haya ese desarrollo que los ciudadanos desean y que sus gobiernos deben poner en práctica para poder desarrollar temas importantes.