Migrantes hondureños fueron fumigados

Enrique Vázquez Palacios

Cientos de migrantes hondureños, entre adultos mayores, hombres, mujeres y menores de edad que pernoctaban en el parque “Benito Juárez” de la cabecera municipal de Huixtla, fueron sorprendidos durante la noche del martes y parte de la madrugada de este miércoles, por una brigada de trabajadores presuntamente de Protección Civil Municipal, quienes sin avisar de lo que se pretendía hacer, comenzaron a rociar todo el parque con sustancias utilizadas para fumigar, sin que afortunadamente ninguna persona resultara afectada por los efectos de la nebulización.

Por su parte, la Secretaría de Salud en Chiapas ha iniciado un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades y proceder conforme a derecho corresponda, en contra de quien o quienes hayan autorizado la nebulización, toda vez que no se pusieron en práctica los protocolos ni las normatividades para la realización de este tipo de acciones para el combate del mosquito transmisor del Dengue y Chikongunya.

Y es que de manera repentina, una cuadrilla de fumigadores se desplegó en calles aledañas al parque donde pernoctaban las cientos de familias hondureñas, que se hallaban descansando en espera de poder continuar con la caravana iniciada desde San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras; hacia el norte de nuestra república.

De acuerdo con algunas versiones, presuntamente habrían sido los migrantes quienes habrían solicitado se aplicara la fumigación de los sitios donde se hallaban pernoctando, con la finalidad de combatir los mosquitos y zancudos portadores de los virus; pero no fueron retirados del lugar mientras la cuadrilla de fumigadores realizaba la nebulización, lo que provocó el desconcierto entre los cientos de personas que en esos momentos se encontraban en el lugar.

La Secretaría de Salud dio a conocer que aunque la sustancia utilizada para las labores de fumigación para el control de los mosquitos y zancudos transmisores de las enfermedades virales no es de ninguna manera tóxica, se ha iniciado un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de quien o quienes ordenaron y participaron en este tipo de acciones, toda vez que no se respetaron los protocolos para efectuar la nebulización.