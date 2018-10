Migrantes tomarán a “la bestia”

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Los migrantes, decidieron ya no estar en la capital Tuxtla Gutiérrez, por lo que tomarán la vía del tren denominada “la bestia”, para poder hacer su travesía más rápida y sin tantos problemas para poder subsistir, como lo han hecho durante estos días.

El calor, el frío y la lluvia, son obstáculos que no les permiten avanzar correctamente, hay cosas que no se esperaban como el cansancio, la situación no es igual, desde el momento en que se decidió salir de su país de origen, hoy las cosas son distintas para todos.

No hay un dirigente dicen, aquí todos hacen lo que mejor saben hacer, es avanzar y algunos dentro de la caravana han dejado de estarlo, otros más avanzan con paso lento y se van quedando al último, no hay forma de mantener el paso, sobre todo las personas de mayor edad.

Otras más como las madres, cargan a sus hijos, eso complica y mucho, las condiciones en Chiapas han sido lo menos esperada para ellos, por eso desde Arriaga, esperarán el ferrocarril que los llevará a Oaxaca y luego a Veracruz, para acercarse a Estados Unidos.

En un comunicado de la Secretaría de Salud, responsabilizó al ayuntamiento de Huixtla, de la roseada que se dio a los migrantes, el cual está fuera de protocolo, bajo el argumento que se trataba de un asunto de salud pública, por los casos de dengue y zika principalmente.

Este viernes iniciará la mayoría de ellos, a subirse a la bestia, para que de esa forma se encaminen a Oaxaca, muchos de los apoyos que se llevan son bolsas de comida, otros más han tenido que dejar parte de su ropa en el camino, porque significa un peso e incomodidad al mismo tiempo.