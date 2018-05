Miguel Herrera señaló que harán todo lo que tengan en sus manos para revertir el 4-1 en contra

AGENCIAS

Miguel Herrera, director técnico del América, es consciente de que su equipo necesita hacer un partido de Vuelta perfecto para así revertir el 4-1 en contra que tienen en el global anteSantos Laguna, con quien cayeron en la Ida de las Semifinales del Clausura 2018.

“Los errores y aciertos hacen este marcador. Sólo nos queda por hacer tres goles. Necesitamos una noche perfecta para conseguir el resultado”, respondió de forma concreta el Piojo durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Herrera indicó que su equipo hizo lo que pudo en Torreón, incluso no cree que fueron inferiores a losGuerreros, pero sabe la importancia de entregar el 200 por ciento en el Estadio Azteca.

“Un partido con errores y aciertos, errores a la defensiva y ofensiva, esto no se acaba hasta 90 minutos después, debemos ir con todo para el regreso, no nos queda mas que ir a matarnos en elpartido”, mencionó el timonel azulcrema.

Por último, no quiso dar culpables sobre lo que sucedió en el terreno de juego y agregó que su equipo siempre busco acercarse en el marcador en distintas ocasiones.

“Nosotros tuvimos tres oportunidades en el segundo tiempo, Jona sacó un par de pelotas de manera impresionante. Nosotros tuvimos y no la pudimos resolver”, puntualizó.