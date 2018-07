“Milagrazo”: la tortilla subirá en Chiapas

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 12 de julio del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Debido al incremento en los insumos para la producción del alimento básico como lo es la tortilla para los mexicanos y chiapanecos, el kilogramo sufrirá un nuevo ajuste a partir de la segunda quincena de agosto.

José Ramón Salazar Ballinas, presidente del Grupo de Industriales de la Tortilla Somos Chiapas dio a conocer que apenas este miércoles subió 50 centavos el litro de gas LP a pesar de que había estado elevando su costo en cantidades menores.

Pero no sólo eso pues también el costo en la tonelada de harina de maíz elevará su costo en 400 pesos más en la primera quincena de agosto, por lo que en la segunda se espera un incremento del kilogramo de tortilla en un peso.

“Nos avisaron que para el día 1 de agosto sube 400 pesos más el precio de la tonelada de harina. No hay ningún justificante para el incremento, no hay argumento para que estas empresas harineras pasando la época electoral le estén subiendo el precio”, manifestó.

Precisó que se encuentran solicitando a la Delegación Federal de Economía y a la Profeco, una explicación del porqué las empresas harineras pueden elevar el costo libremente y los tortilleros son sancionados cuando realizan un ajuste al costo del producto.

“Tenemos un caso lamentable en Jaltenango donde hay 16 tortillerías y los acusaron de prácticas monopólicas absolutas e inmediatamente la COFECE, mandó toda la caballería para realizar sanciones, cuando es un pueblo pequeño y se hace la mayoría del producto a mano”, expuso.

Remarcó que son las mismas instituciones las que aprueban el incremento a las tarifas de gas, y no aprueban los ajustes a los tortilleros de todo el país, algo que también raya en la injusticia para el gremio.