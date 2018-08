“Milagro en Tuxtla” SMAPA atenderá 21 focos rojos por drenajes

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA), inició la reparación de redes sanitarias en el lado poniente norte de la capital, con el cual no solo se mejora el servicio, sino que se contribuye a la sanidad.

En la capital, se encuentran 21 focos rojos, los cuales se irán atendiendo por parte del SMAPA, dio a conocer el edil, Carlos Molano Robles, quien pidió el apoyo de la iniciativa privada para que pueda apoyar a la población que se encuentra en una situación como la que se vive en el barrio Juy Juy.

Esta área estaba colapsada y por eso provocaba problemas con los vecinos, en esta temporada de lluvias, se encontraron con que el agua se metía a las casas, porque no había como se fuera a los drenajes, encontraron mucha arena en los puntos que irrumpían el fluído de las aguas.

Por otro lado, en una charla entre el edil Carlos Molano y la población se pidió que se disminuya el alto de la calle, porque se convierte en una laguna, si se baja ayudará mucho y el agua no entrará a los hogares se enfatizó, al tiempo de asegurarse que quien concluirá la obra será el futuro presidente Carlos Morales.

Los vecinos dieron a conocer que esto es bueno, que aunque cierren la calle, lo que importa es que quede listo y no se siga perjudicando a los vecinos, que han sufrido mucho por la falta de trabajo de las autoridades, que se olvidaron de ellos, por años y que hasta ahora se acordaron.

Los vecinos de la siguiente cuadra, también aprovecharon y pidieron el apoyo para que el SMAPA mejore el servicio en esa parte, se dijo que hay fugas de agua; el problema también dijeron, es que hay algunos ciudadanos que no entienden y y no apoyan para mantener en buen estado las instalaciones.

En tanto que la regidora Victoria Rincón Carrillo, anotó que esta acción es un acto de justicia para ellos los vecinos de esta parte de la ciudad, estará pendiente de supervisar la obra, que subrayó, es en el bien de los propios colonos, que se habían quejado de los problemas.