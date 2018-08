MOCRI pide justicia una vez más

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Con una marcha en el centro de la capital chiapaneca, se presentaron los integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-EZ), quienes exigieron a las autoridades el esclarecimiento de la muerte de su ex líder Andrés Jiménez Pablo.

Al señalar a las autoridades del municipio de Ocozocoautla, así como a bandas delincuenciales, pidieron se de la detención real de quienes participaron en el artero asesinato, pero al mismo tiempo, seguir en las investigaciones, ya que hay mucho de fondo y que el gobierno no quiere atender.

“Hoy, al cumplirse un año del cobarde asesinato de nuestro compañero Andrés Jiménez Pablo, a manos de José Francisco González Zebadúa (funcionario del IEPC), salimos a las calles a manifestarnos de manera pacífica, y responsabilizamos al gobierno estatal que se va, y al que entra, de cualquier acto de provocación o confrontación que ocurra durante nuestro movimiento de mujeres, niños, ancianos y hombres que han sido olvidados y marginados por estos gobiernos que reprimen, encarcelan y asesinan a los que se atreven a exigir justicia social para el pueblo”.

Los integrantes de la MOCRI, que tiene presencia en al menos 20 municipios de la entidad, se explicó, que habrá de realizar acciones, para exigir al gobierno de Chiapas, de resultados, no se trata de una simple marcha, se trata de una vida, que tiene que hacerse justicia.

Así mismo, hicieron algunas manifestaciones como bloqueos momentáneos sobre las arterias del lado oriente, de donde participaron, en el sentido de exigir respuesta a su demanda, pero además, de hay otros que están en la misma condición de detenerlos con amenazas.

Finalmente, “decimos indignados que ya basta. Que se debe de actuar con firmeza y justicia ante estos arteros crímenes; (porque) hemos aportado las pruebas y testimonios de los testigos presenciales y hasta el momento no se ha avanzado en nada. Ni siquiera han dado información de avances con las líneas de investigación para dar con los autores intelectuales y los cómplices, como es el caso de la o las personas que acompañaban al asesino y al tiempo en el que solo se tiene detenido al autor material”.