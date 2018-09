MOCRI se une en apoyo a SUTUNICH

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La MOCRI, dio a conocer que respaldarán las acciones de los ex trabajadores del Sindicato de la UNICH, ya que consideran que es un acto contrario a la ley y que el gobierno no debe desaparecer esta universidad, que se ha distinguido por su trabajo.

En una primera instancia, se reunieron para asistir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde se dio una audiencia para conocer el avance de las negociaciones y evitar en primera instancia que el despido se justifique, ya que en realidad lo que se ha hecho es incorrecto para los trabajadores.

Hoy se conoció que la huelga del Sindicato es un hecho, se autorizó y con ellos los de la MOCRI, quienes insisten en que esto no puede ser, que están acompañando a quienes tienen que trabajar por la educación y por el bien de sus familias, el gobierno se equivocó en todo momento.

Se apuntó que se violentó el contrato colectivo y desalojado violentamente mientras realizaban huelga en las instalaciones de la universidad. “En ese sentido como miembros de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) refrendamos nuestro compromiso en la exigencia para la reinstalación de docentes y administrativos cesados”.

Son 15 puntos los que se están mencionando en la demanda contra el gobierno, quien es el principal orquestador de que la universidad no solo no tenga a estos trabajadores, sino que además, se cierre, en perjuicio de los estudiantes de ahora y de las nuevas generaciones.

“Creemos que es fundamental el regreso de los académicos para continuar con el espíritu de interculturalidad y denunciamos que esta violación sistemática a los derechos humanos y laborales es agresión del gobierno del estado en concreto de Manuel Velasco pues a través de su operadora en la región ha encabezado los golpeteos al sindicato democrático”.