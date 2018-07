Molestia por destitución de director de La Enseñanza

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Emilio Gómez Ozuna informó que la Asociación Civil Na Bolom designó a una nueva directora, con lo que deja el cargo de la Enseñanza Casa de la Ciudad, lo cual ha generado descontento en cierto sector de la comunidad artística de esta ciudad.

En entrevista en un programa de radio, Gómez Ozuna dijo que su descontento personal radica en la forma cómo le notificaron que dejaría el cargo, por lo que ha rechazado desempeñarse en otra área, “dejo la Enseñanza con un promedio de 35 talleres, áreas ocupadas, con un promedio de ingreso mensual de 70 mil pesos, después de haberla encontrado con deudas, en un basurero y sin equipo”.

Reveló que además de él se van seis personas más de La Enseñanza, quienes apoyaban a las 12 actividades a la semana, “cuando llegue no había nada, ni un taller, todo cerrado, era un casa muy pasiva, y me designa María Luisa, que quería que un sancristobalense fuera (el Director)”.

Es de mencionar que quien antecedió como director de la Enseñanza a Emilio Gómez, fue el hoy Director ausente del Museo de San Cristóbal, Yksmark Kramsky Espinosa.

“Es el modo el que no nos gustó, lo más apropiado para la Enseñanza es que el patronato tome la batuta y se designe a una dirección con un sentido común que salve a dos casas, Na Bolom lo dejaron los Blom, Trudy, para los sancristobalenses y los mayas lacandones”, añadió.

Gómez Ozuna explicó que la Enseñanza es parte de la Asociación Na Bolom, de la cual la finada María Luisa Armendáriz, luchó para que estos inmuebles y gestionó “y logra que la enseñanza sea comprada con recursos públicos, La Enseñanza pertenece a San Cristóbal, y por eso la casa de la ciudad, son dos casas que pertenecen a la nación”.

Aseguró que la máxima autoridad debería ser el patronato, pero en este caso es la directora general quien lo hace y ha tomado decisiones, y ahora se retira de la dirección.

Aclaró que las restauraciones que se realizaron en este inmueble fueron saliendo del recurso del 20 por ciento que dejaban los talleristas, y de la renta del salón y patio para eventos.

Reveló que se ha enterado que del Fonden hay un recurso etiquetado de 24 millones de pesos y es por eso su molestia, ya que “ahora que hay dinero, hay quienes sufrimos y me están sacando de la jugada”.