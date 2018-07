Montesinos demandará a ex alcaldes de Tuxtla por el caso Proactiva

Tras 11 años de lucha en defensa de los daños ecológicos, al igual que al alto impacto al ecosistema de la zona en la que se ubica el mal llamado relleno sanitario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Héctor Montesinos Cano, propietario del predio El Mujular, obtuvo el fallo a favor por parte de la Suprema Corte de Justicia, por el delito de daño moral.

Los atropellos ecológicos calificados como graves en el ejido Emiliano Zapata, lugar en el que se ubica el lugar de los hechos, por parte de la empresa PROACTIVA, esta última responsable de la recolección, clasificación y traslado al destino final de los desechos sólidos urbanos que se obtienen en la capital Tuxtla Gutiérrez, son evidentes.

De acuerdo al fallo de la ley, no se encontró culpable a Montesinos del presunto daño moral del que la empresa PROACTIVA se hizo víctima, acción por la que se le demandó al implicado por la cantidad de 600 millones de pesos.

Posterior a ser declarado inocente, Héctor Montesinos Cano, iniciará una demanda en contra de ex alcaldes de Tuxtla Gutiérrez.

Juan Sabines, Chacha Pariente, Yassir Vázquez, Felipe Granda, Samuel Toledo, Fernando castellanos y Carlos Molano, son los personajes que estarán implicados en la demanda que interpondrá Montesinos, además de todas las autoridades ambientales que hicieron caso omiso a las pruebas presentadas por Montesinos y el daño ambiental de Proactiva.

Héctor Montesinos, dijo estar feliz por una parte de esta resolución de los jueces, pero se mantiene a la expectativa y sorpresa, por la no revisión del hecho del impacto ambiental que PROACTIVA mantiene en la zona en la que ubica su “Relleno Sanitario”.

Al cuestionarlo sobre si llegaría hasta este nivel lo ocurrido con la empresa que lo demandó, dijo que por el contrario, gracias a que ha sido esclarecida la falsa acusación, iniciará una nueva carpeta de investigación por el impacto ecológico y no se detendrá, hasta que PROACTIVA, se haga cargo de los gastos por la destrucción de sus terrenos.

Pero, acertó, que no se trata de solamente ver por sus intereses propios, sino más bien, por frenar el daño y envenenamiento que tienen los habitantes de los alrededores de Tuxtla Gutiérrez, pues la filtración de los lixiviados, por citar uno de los causantes de este envenenamiento ecológico, debe para cuanto antes.

Finalmente Montesinos Cano, invitó a la ciudadanía en general, a que se sumen a la lucha en contra de los atropellos que empresas como PROCATIVA, mantienen en Tuxtla Gutiérrez, pues la gravedad de los hechos y sus consecuencias, las comenzamos a vivir, con la contaminación con residuos sólidos, que se presentan ya en nuestros mantos acuíferos.