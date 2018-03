Morena el menos peor, abstencionismo se impone según encuesta real

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La última encuesta realizada en esta ciudad por el Equipo Especial de Investigación deja en claro que el gobierno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya presidencia municipal encabeza, Marco Cancino González, se encuentra por los suelos, ya que es el abstencionismo el gran triunfador.

Y es que la encuesta con un nivel de confianza del 95 por ciento y margen de error del 5 por ciento, se ejecuta a 384 personas, en 26 seccionales de las zonas rurales y urbanas de San Cristóbal y en todas las preguntas, la respuesta más popular es “ninguno”.

Según la encuesta San Cristóbal cuenta con un padrón nominal de 118 mil 845 electores en 52 seccionales y se realizó en el propio domicilio de hombres y mujeres con credencial electoral vigente y constó de 20 preguntas, divididas en 3 ejes: datos sociodemográficos, datos socioeconómicos y de percepción del gobierno municipal y datos de preferencia electoral.

En el eje de preferencia electoral se utilizaron tarjetas con los nombres de los actores políticos, la cual se realizó del 14 de febrero al 16 de febrero de este año.

En la pregunta número 2, “si hoy fueran las elecciones para Presidente Municipal ¿por cuál partido votaría usted?”, según las preferencias, un 30.99 no vota, un 3.91 por emitir un voto nulo, un 15.63 no sabe, mientras que el 26.56 votaría por MORENA y de ahí para abajo los demás partidos.

En la pregunta 5, en la que se menciona los nombres de posibles aspirantes de la alianza Morena-PT, Encuentro Social, “¿quién prefiere que sea el candidato de la alianza para la Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas?”, un 41.93 asegura que ninguno, mientras que el 17.97 se inclina a Juan Salvador Camacho Velasco, seguido por personas que “no saben” con un 14.31, 10.94 por Juan Carlos Herrera Hernández (actual regidor) y en cuarto lugar Juan Manuel Arellano Morales con 5.99.

Aunque el las preguntas 7 y 8 se cuestiona si conocen a Salvador Camacho quien puntea, solo un 20 por ciento lo conoce y un 61 por ciento no sabe nada malo de él, pero que en cuestionamiento sobre malas o buenas acciones 61 por ciento “no sabe” y solo un 4 conoce cosas “malas”.

El ex presidente Francisco Martínez Pedrero, un 19 por ciento tiene una “mala imagen” de él, mientras que al actual alcalde lo conoce un 58 por ciento, pero un 36 por ciento “no sabe”, en tanto el actual Diputado Hugo Pérez, el 14 lo tiene en una mala percepción, Mariano Díaz Ochoa, un 20 por ciento.

Entre los precandidatos independientes que ha juntado según la página del IEPC el número de firmas para la candidatura, Jorge Enrique Zapata Nieto, un 82 por ciento no lo conoce y un 72 no sabe nada de él.

Es de mencionar que según el “Equipo Especial de Investigación”, dicha encuesta tubo el objetivo de obtener datos de preferencia electoral del municipio de esta ciudad, nivel de conocimiento de los actores políticos y sus positivos y negativos, preferencia electoral para presidente municipal, careo entre actores políticos por partido.