MORENA empieza a dividirse en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de darse a conocer los nombres de los aspirantes a ocupar los cargos de elección popular para presidencias municipales, el movimiento MORENA Mujeres Chiapas, señaló que votarán por Andrés Manuel López Obrador pero no por nadie en la entidad.

Luego de que las dejaron fuera de los comicios, esto no se va a permitir y ellas mismas harán campaña, para aparezcan en las boletas aunque sea en el espacio blanco, pero no votar por quienes consideran son impuestos y que no ayuda en nada el proceso a favor de AMLO.

Esperanza de Jesús Cruz Zapata, originaria de Venustiano Carranza, lamentó que en el PRD, donde ella militó por años, haya desaparecido lo que más pregonaban y se hayan adaptado a una sucia maniobra priista, por eso cientos de ellos abandonaron esas filas.

Hoy todas las mujeres, piden a AMLO el respeto a los derechos que se han ganado con esfuerzo, que ellas merecen tener oportunidades y desde luego son las más fieles a la decisión del candidato presidencial, no entienden porque se ha contaminado tan rápido en Chiapas.

No se está siendo congruente, transparente ni equitativo en las designaciones de quienes van a representar a ese Instituto Político en las elecciones a celebrarse el próximo 1 de julio de este año, para renovar la gubernatura, el Congreso estatal y los Ayuntamientos de la entidad.

Berthy Robledo Pérez, precandidata de MORENA a la presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, pidió a la dirigencia estatal que tome en consideración este legítimo sentir, porque representa una oportunidad de incluir a las mujeres en las candidaturas, cumpliendo así con las disposiciones normativas en materia electoral, tanto federal como local, acorde a lo que ha planteado MORENA a los mexicanos y chiapanecos.