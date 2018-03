MORENA igual de mentiroso que el gobierno: Herrera

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Partido Movimiento de Regeneración Morena (MORENA), le mintió a Chiapas; dijo el ex regidor de este partido en San Cristóbal de las Casas, Carlos Herrera, al tiempo de renunciar a su militancia y añadir que junto a él, cientos más se despiden de este instituto político.

En conferencia de prensa, aseguró que gracias a la confianza que tuvo el pueblo de San Cristóbal como todo el estado, es como fue sumando, pensando que ellos realmente harían un cambio generacional en el bien común de los chiapanecos, pero hoy se dan cuenta que no es así.

Aunque no culpó directamente a Andrés Manuel López Salazar, si dijo que hay manos que están movimiento para que los militantes solo estén como en los otros partidos, es decir solo para votar, pero no dejarlos participar, esto no es posible y es claro que las cosas deben cambiar para no ser más de lo mismo.

Herrera, rompió los estatutos frente a los medios de comunicación, repitiendo en varias ocasiones que es una farsa, que él no tendría por qué estar en un partido que no le sabe cumplir al pueblo de Chiapas, gracias a eso; hoy se tiene a un edil como Marco Cancino que ha hecho todo mal y en perjuicio de los coletos.

Así mismo explicó, que aunque renuncia a MORENA, seguirá junto a los san cristobalenses, trabajando por ese municipio, donde se estima que la lucha será duradera, pues no es fácil emprenderlo contra el gobierno y menos cuando es el poder contra la sociedad, aun así se insistirá para defender los intereses del pueblo contra los del gobierno en turno.

Finalmente, expuso que se unirá a otras fuerzas, incluso a los morenistas para poder llevar a juicio político al aún gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, porque es quien le ha hecho daño a la entidad, con todo lo que los medios de comunicación han dado cuenta y esto es un esfuerzo de su compañero Guillermo Santiago.