Morena tiene dos precandidatos a gobernador de Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de enero (El Estado).- La Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena dio a conocer que hay dos solicitudes de registro aprobadas para la candidatura a la Gubernatura del Estado de Chiapas.

Cabe destacar que con fecha 19 de noviembre de 2017, se publicó Convocatoria al proceso de selección interna de candidatos/as para ser postulados/as en los procesos electorales federales y locales 2017 – 2018.

El 8 de diciembre de 2017 se publicaron las Bases para al proceso de selección de las candidaturas para Gobernador/a del Estado; Diputadas/os del Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa y representación proporcional; así como a Presidentes/as Municipales; Síndicos/as; Regidores/as de Mayoría Relativa y Representación Proporcional de los Ayuntamientos; para el proceso electoral local 2017 – 2018 en el Estado de Chiapas.

Posteriormente el día 22 de enero del año en curso, se llevó a cabo el registro de aspirantes a la candidatura de Gobernador/a del Estado de Chiapas.

Luego, en sesión celebrada el día 22 de enero de este año, la Comisión Nacional de Elecciones llevó a cabo la revisión exhaustiva y verificó el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de los aspirantes. Asimismo, se realizó la calificación y valoración del perfil de cada uno de los aspirantes registrados, tomando en cuenta su trayectoria política, laboral y profesional y, considerando fundamentalmente la selección del candidato/a idóneo/a que consolide la estrategia político electoral de Morena en el Estado de Chiapas.

Por ello, sin desestimar y menos aún descalificar la trayectoria académica y el trabajo de todos los participantes en el proceso de selección interna, una vez realizada la revisión exhaustiva de la documentación que obra en los expedientes, calificados y valorados sus perfiles; ésta Comisión Nacional de Elecciones arribó a la conclusión de que el trabajo político realizado por las y los aspirantes registrados, que no fueron seleccionados, no es suficiente para ser considerados como perfiles idóneos que potencien adecuadamente la estrategia político electoral de MORENA en el estado de Chiapas.

Esto, toda vez que tomando en cuenta la trayectoria política y el nivel de conocimiento y aceptación entre la ciudadanía de los aspirantes, podemos considerar que los compañeros que no fueron aprobados, obedece fundamentalmente, a que no han consolidado un trabajo político suficiente que les permita gozar de aceptación generalizada entre los ciudadanos del estado, situación que, evidentemente, no contribuye a la estrategia político electoral de MORENA en el estado de Chiapas.

En este sentido, se aprobó el registro de dos contendientes por Morena a la gubernatura: Rutilio Cruz Escandón Cadenas y Rodolfo Moguel Palacios.