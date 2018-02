Morena va impugnar el Convenio de Candidatura Común a la Gubernatura de Chiapas

ASICh

Martín Darío Cázares, representante del partido morena ante el IEPC, aseguró que van a impugnar la solicitud del registro de convenio de candidatura común a la Gubernatura de Chiapas, que han presentado seis partidos políticos, como son PVEM, PAN, PRD, MC, Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Al ser entrevistado del escenario que se presenta en el marco del proceso electoral, reveló que van a proceder a impugnar porque es un Convenio incongruente, inconsistente y que se da a la luz de una triquiñuela política, que nosotros llamamos no es de una fe de erratas, sino de fe de “ratas”, de quien ahora se está sirviendo de esa posibilidad, que es el Partido Verde.

En tanto, aseguró que ya pidieron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que les informe de fondo quienes firmaron el Convenio, porque dicen que van cinco y luego que son seis.

Asimismo, señaló que observan una descomposición de algunos partidos políticos, se están desgastando en las acusaciones y no se ponen de acuerdo, pero esto tiene una lógica porque quieren juntar el agua con el aceite, ejemplo el PAN y el PRD.

En tanto, en PVEM los pivotea, no les cumple y los deja embrocados; no está demostrando congruencia, que tiene las ganas de hacer las cosas bien. Hay una complejidad de caprichos políticos de actores políticos y han de ser de alto nivel para que lleguen a incumplirá acuerdos nacionales y hacer su capricho como mejor les convenga.

Inclusive, observan que hay una mano que los está llevando a esos partidos políticos al abismo político. Se van a descarrilar, y quien los está conduciendo desde la altura que se quiera suponer, desde esa altura los va a dejar caer, porque no está llevando una conducción adecuada.

En política no se vale eso, porque puedes tener desacuerdos y tener la mira la resolverlos. Nosotros decimos que no tenemos enemigos, sino tenemos contrincantes políticos, pero ellos se ven como enemigos, por lo que en la Candidatura Común se van a seguir peleando con ver quien será el que encabece el proyecto.

Sostuvo que como partido político les preocupa que pueda estar desaseado, viciado de origen el proceso electoral por algún ente político externo, por lo que al interior del IEPC han estado promoviendo que se formen comisiones para promover el voto y hasta para verificar quienes se estaban promocionando, inclusive sin estar inscrito en los procedimientos internos de los partidos políticos.

Queremos que no se violente la legalidad de proceso electoral; un proceso limpio que deje contento a los chiapanecos, a quienes le van a servir las autoridades emanadas de estos comicios, puntualizó.