Mover a Chiapas pa donde sea lo mejor

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Lo que más convenga a Chiapas, es lo que hará el partido Podemos Mover a Chiapas (PMCH), dijo Enoc Hernández Cruz, luego del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en cuanto a esta alianza de partidos.

Para el líder moral del partido morado, fue claro que ellos no están buscando canongías, sino soluciones que ayuden a Chiapas a salir adelante en cuanto a sus rezagos, que ellos están en la disposición que mejor convenga para así salir adelante junto a todos los chiapanecos.

En cuanto a su diputación federal, la agradeció, dijo que él no la pidió ni tampoco la buscó, se la propusieron, lo agradeció mucho ya que significa que se le ha tomado en cuenta por su trabajo, su labor no solo en San Cristóbal de las Casas, sino ahora en todo el estado.

Sin embargo dijo que no le interesa ser diputado federal, sus aspiraciones son otras aunque no clarirficó que sea el gobernar a Chiapas, aunque en otros momentos ya había hecho el señalamiento ante los medios de comunicación, sobre todo de ir solo en la búsqueda.

Hernández Cruz, dijo que cerrará su ciclo dentro de la política como periodísta en el cual inició su vida pública, en caso de no ser así, entonces vivirá en Jiquipilas de donde es originario para estar en un rancho que le dejó sus padres, hará su labor y su trabajo como ciudadano.

Finalmente, aseguró que quien sea el gobernador le vaya bien, que trabaje mucho por Chiapas, las cosas se dan por alguna razón, no es porque sí, de ahí que si para la siguiente sigue al frente del partido o dentro del partido, buscará la gubernatura, caso contrario repitió hará otras cosas.