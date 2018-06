Mueren 5 en tiroteo en diario de EU

AP

Maryland, Estados Unidos (28 junio 2018).- Cinco personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas luego que un sujeto armado iniciara un tiroteo al interior de un periódico en Maryland, confirmó la Policía local.

El tiroteo ocurrió en las instalaciones del diario The Capital Gazette, donde los empleados fueron evacuados por las autoridades.

De acuerdo con la policía, el atacante es un hombre de 38 años identificado como Jarrod Ramos, que utilizó un arma larga para cometer el tiroteo. Además, el sujeto habría dañado sus dedos para evitar ser identificado por las autoridades.

Asimismo, la policía confirmó que cuatro de las víctimas eran periodistas y una más era asistente de ventas.

The Baltimore Sun, compañía propietaria del periódico local, informó que un periodista en el lugar les informó sobre el tiroteo este jueves por la tarde.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos informó que respondió al tiroteo y lo llamó una situación activa.

Por su parte, Marc Limansky, portavoz del departamento de Policía del condado de Anne Arundel, dijo que los oficiales están registrando el edificio en Annapolis donde se reportó el incidente.

Un usuario de Twitter, que fue identificado como becario en el medio, pidió auxilio mientras otros reporteros del diario narraron su experiencia en la red.

“No hay nada más aterrador que escuchar a mucha gente siendo herida por disparos mientras estás abajo de tu escritorio y luego escuchas al atacante recargar su arma”, señaló Phil Davis, un periodista.

En tanto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue notificado del incidente y se solidarizó con las víctimas.

“Antes de partir a Wisconsin, me informaron sobre el tiroteo en The Capital Gazette, en Annapolis, Maryland. Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Gracias a todos los socorristas que se encuentran en el lugar”, aseguró Trump a través de su cuenta de Twitter.