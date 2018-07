Mueren alpinistas tapatíos en Perú

Claudia Cuevas México, Guadalajara

Dos jóvenes alpinistas tapatíos murieron en un accidente en el nevado Artesonraju de Perú, uno de ellos es Daniel Araiza Chávez, hijo de Fernando Araiza Aguilar, ex montañista mexicano.

Daniel Araiza y Enrique González, de 29 y 24 años de edad, respectivamente, fallecieron el pasado 18 de julio después de llegar a la cima de la montaña peruana.

“Al descender a rapel se habrían desprendido de la pared ante la caída de un bloque de hielo fragmentado por grietas. Les tocó la mala suerte y no cometieron un error hasta donde es evidente. Las condiciones de la montaña pueden ser impredecibles y ocurrió en esta ocasión”, comentó Diego Wynter, uno de los 15 integrantes de la expedición, para el portal especializado Freeman.

De acuerdo con uno de los testigos del accidente, Daniel y Enrique no estaban intentando hacer un movimiento extremo en el que pudieran poner en riesgo sus vidas.

“No estaban haciendo algo extremo, era un ascenso que no era considerado peligroso y les ocurrió un accidente por algo totalmente ajeno a su experiencia y capacidad, algo que es imposible de controlar”, comentó Héctor Ponce de León, otro montañista mexicano, para el sitio de deporte extremos, Freeman.

La última aparición pública de Araiza Chávez fue en su cuenta de Instagram hace cinco días.

El tapatío escribió en el pie de foto de su última actualización: “Haciendo un poco de Boulder en el trekking de ingreso a la quebrada Ishinca con el buen Chusky (@cersaraugustivicuan). Cámara @anamontero19_”.

Daniel Araiza, apenas en noviembre del año anterior, había conquistado la cima del Manaslu, la octava montaña más alta del mundo y tenía planes de consolidar Summit Pro, una empresa que fundó con sus amigos para impartir cursos de escalada en roca, hielo y montañismo.

El originario de Guadalajara, Jalisco practicó alpinismo desde los 10 años de edad, gracias a la pasión por la naturaleza que le contagiaron sus padres.

Algunos de los logros más destacados de Daniel Araiza Chávez:

– 2010 Pisco (5752), Perú

– 2011 Chacraraju Este (6010), Perú.

– 2012 Denali (6196), Alaska – West Rib en 36 horas 2013 Alpes

Les Droites (4000)

Aguille du Midi (3842)

– 2014 Jurau B (5727), Huayhuash, ruta nueva en montaña virgen “El inca, el azteca y el cachaco”

– 2015 Piedra Bolada, Cañón de Candameña, Chihuahua

– 2016 IceCalling con Héctor Ponce de León

Slipstream, Snow Dome, Canadá

Huntington (3731), Alaska (Freeman, 2017)

Mientras que el otro tapatío, Enrique González, se desempeñaba como guía de montaña y seguía los pasos de Daniel Araiza, en busca de convertirse en un referente en el alpinismo del país.