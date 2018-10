Mujer se sutura los labios en protesta

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 17 de octubre (El Estado).-En el Cereso número 3, con sede en Tapachula, el “7” como se le conoce a uno de los reos, amenaza a la población y los extorsiona para no matarlos, denunció Nohemí Bravo Reyes, después de suturarse los labios a un costado del palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

Acompañada de su cuñada y niños, puntualizó que esta acción la llevó a cabo porque su hermano Franco Bravo fue amenazado de muerte, en caso de que no se entregaran 30 mil pesos.

Aseguró que dicho personaje -el 7- aterroriza a toda la población que se encuentra en la cárcel; incluso, narró que hasta la celda de su hermano llegaron con cables para intentar quitarle la vida.

Pidió la intervención del gobernador sustituto, Manuel Velasco Coello, pero también de las instancias gubernamentales involucradas en este tema, porque la vida de su familiar está en peligro.

No obstante, es oportuno aclara que, la propia Bravo Reyes comentó que su hermano fue detenido desde hace un par de año, está a punto de salir del Cereso pero fue acusado de violación.

Advirtió que si el reo que amenaza a la población no es movido hacia otro penal, ella no se moverá del palacio de gobierno, porque peligra la integridad física de su familiar.

“Lo hago consiente, no estoy ni drogada ni loca (…) hago responsable al gobernador de lo que me pase a mí y a mi familia”, sentenció. Su hermano fue cambiado de celda, pero las amenazas no cesan para toda su familia.

Finalmente, lamentó que un preso tenga tanto poder para que las autoridades no intervengan en un caso tan delicado que tienen que ver con la vida de un reo.