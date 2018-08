Mujeres bomberos, ejemplo de solidaridad

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Lo que llegó hacer una actividad de hombres, hoy mujeres se convierten en bomberos; arriesgan igual la vida por los demás, no solo es apagar fuego, sino acudir ante fugas de gas, inundaciones y otras problemáticas que se dan en la sociedad chiapaneca.

Para ellas, es un orgullo servir, para otros es un deber, pero para la sociedad simplemente, es una obligación, esta diversidad de opiniones, hace que pese a las dificultades que se tienen, los bomberos siguen, no importa cómo, lo cierto es que están y ahí se encuentran al servicio.

Chiapa de Corzo, su comandante Tomás Cruz Escobar; reconoce que empezaron de cero, tienen algunas cosas, pero que aun así, es complicado asistir a cubrir un servicio, aunque también es cierto que casi no se presentan, por el contrario; la población es cuidadosa.

Palenque también es otro de los puntos donde se encuentra otro problema, son varios quienes se adentran a lo que llaman la adrenalina por la vida; pero en su momento carecían de un carro tanque, ellos improvisaron con una pick up, donde colocaron un tinaco y eso será para ellos prestar el servicio.

Hoy tienen no solo una ley, también tienen un proyecto que les permite contar con recursos como un estímulo para poder salir adelante en sus muchas necesidades, algo que les permita tener un incentivo para poder llevar también el pan a sus hogares, reconoce la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso Fabiola Ricci.

En Tuxtla Gutiérrez, Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos, reconoció que se está logrando cosas, como la Ley de Bomberos, el caso con el SMAPA de Tuxtla, el evitar que la gente haga bromas con ellos, que se de capacitación, esos son logros que repercuten en la población.

Luego de un desayuno ayer al conmemorarse su día en la capital, aceptó que bomberos debe contar con una tercera estación, pues no solo se da atención a la propia capital, sino además a otros municipios, donde se carece de un cuerpo de emergencia contra fuego y servicios que ellos atienden.

Marco Antonio Sánchez Guerrero, comandante de San Cristóbal de las Casas, destacó la importancia de la capacitación, pues esto ayuda a cumplir con el trabajo de manejor manera, poniendo en menos tiempo en riesgo la vida de los ciuadadanos, ante cualquier emergencia.