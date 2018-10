Mujeres de Chiapas a expensas de una deficiente justicia y a merced de feminicidas

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 30 de octubre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Familiares de Viridians Flores quien fuera asesinada, y arrojada al Puente San Cristóbal en el año 2013, lamentaron la decisión que la juez del caso tomó al dejar en libertad al autor material del feminicidio Omar Rosales Toledano.

Guadalupe del Carmen Ramírez Hernández y Juan Carlos Flores Santiago, padre de la víctima dieron a conocer fuera del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, que este lunes se llevó a cabo la audiencia de derecho, en la que inmediatamente fue dejado en libertad.

La sentencia no fue sometida a escrutinio de acuerdo al expediente, dando sentencia 40 minutos después y liberando al feminicida.

“No tenemos palabras para expresar lo que sentimos por lo que pasó, estamos pasando lo mismo de hace cinco años cuando encontramos el cuerpo de mi hija en el puente, cuando declaró todo, habían todas las pruebas, integró plenamente el expediente, no entendemos cuál fue el motivo por la que la Juez Isabel Alvarez Ramos lo dejó en libertad”, expresó Flores Santiago.

Además de ello no han sido notificados sobre los hechos y criterios de absolución, únicamente se enteraron que el responsable del crimen fue liberado cerca del medio día de este lunes.

En este lamentable panorama dio a conocer que apelarán la sentencia para que sea revocada, y de ser necesario llevarán el caso al plano federal, a un amparo para que este caso no quede impune.

Por esta sentencia “procederemos legalmente contra la juez, para que se investigue quién o quiénes estuvieron involucrados en el caso”.

Como si esto fuera poco, el padre de la víctima recibió amenazas por lo que ahora teme por su vida y la de su familia.

“Como sociedad, estamos en la indefensión ante la falta de justicia de autoridad, de nada sirve que se conmemoren fechas cuando las mujeres están a expensas de los feminicidas, cuando los hombres que asesinan a mujeres queden libres, es lamentable que a Omar Rosales lo dejen libre y ahora somos nosotros los que tenemos miedo”, remarcó.