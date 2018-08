Murió la milpa, Chiapas sin maíz

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Las afectaciones a la milpa en particular, ha causado una crisis severa en los campesinos, señaló el Antonio Aguilar Moreno, presidente del Consejo Nacional Agronómico Soberano, A.C. (CNAS), quien pide al gobierno, el apoyo necesario.

El colegiado, dijo que dentro de las acciones que se deben de implementar de manera urgente por el Gobierno del Estado y la Federal, para resarcir los daños causados a los miles de hectáreas de plantaciones de cultivos de maíz siniestradas por la severa sequía que se dejó la canícula.

De ahí que el CNAS dice haber puesto la mirada para poder ayudar a la gente y ser un portavoz de ellos, los productores y campesinos, y así el sector publico los escuche y los voltee a ver y vea que, sin la ayuda de ellos, la condición de productor y campesino es muy triste puesto que ellos no importa cuánto se esfuercen o cuanto trabajo le dediquen o le inviertan pero si el temporal no se da de una forma oportuna y adecuada.

“siempre les va a tocar perder y si seguimos así siempre vamos a tener hambre y escases en nuestro sector rural y es ahí la invitación a nuestras instituciones para que pensemos en infraestructura que nos permita garantizar darle, aunque sea dos riegos de auxilio a estos cultivos para al menos garanticemos un rendimiento mínimo que garantice y generemos el alimento de cada día para las familias mexicanas y chiapanecas” dijo.

Pidió a las instituciones estatal y federal, se ponga en marcha un plan emergente para reactivar e incentivar económicamente a los productores de este grano ya que la perdida es irreversible y se dejara sentir en la baja producción en este ciclo de cosecha y cultivo del maíz.

Expreso que en lo que cabe al productor ellos no cayeron en la irresponsabilidad ya que los cultivos tienen todo el manejo adecuado como cultivo que se le debe dar están los suelos barbechados, limpios de maleza, bien surcados con su escarda sus fertilizaciones y sin embargo no pudo desarrollarse debido a la falta de lluvias.

Y es a qui donde se espera la intervención de las autoridades en esta materia para que se lleve a cabo una inversión de infraestructura de tal manera que garantice salvar esos cultivos en temporadas críticas de lluvias ya que como se muestran en las imágenes, este cultivo que en su momento empezó a florear no tuvo la cantidad de agua que necesita la planta y ahora está por demás esta que llueva si ya está totalmente perdido.