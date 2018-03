MVC si cometió delitos: Abogados

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, cometió un delito al hacer nombramientos que son anticonstitucionales, por eso se le puede sancionar por violar la Ley de servidores públicos, dieron a conocer abogados de diversas agrupaciones, en conferencia de prensa.

Ignacio Sol Ramos, expresó que habrá que estudiarse bien, para ver el tipo de delito que ha cometido al imponer a funcionarios como el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ahora con el consejero de la Consejo de la Judicatura estatal, al imponer a un no chiapaneco.

Las agrupaciones de juristas en Chiapas, rechazaron el nombramiento de Oscar Francisco Muñoz Barrera, porque no es chiapaneco, es de Tamaulipas y eso no es correcto, es una burla para ellos y para los chiapanecos en general, el gobierno no reconoce la labor de los abogados del estado.

Esto es una agravio insistieron, porque hace a un lado a quienes son locales para dar paso a gente que no sabe de Chiapas, son ellos quienes están comprometidos con el estado, son ellos quienes mejor sirven, acusaron al poder judicial como al poder ejecutivo de actuar contrario a la ley.

Para Manuel Melchor, Arturo Interiano, Jesús Marquez, Arturo Becerra, entre otros, resulta aterrador que un gobernante en pleno uso de sus facultades tanto físicas como mentales, se burle de los profesionales del derecho, al hacerlos menos, y dar paso a fuéremos, de quienes se duda de su capacidad, por falta de curricula.

Lanzaron su repudio e inconformidad por convertir al Poder Judicial del Estado, en una agencia de colocaciones para sus amigos, y para las mujeres de estos, sin que se sepa de la trayectoria profesional de los hoy nombrados y los encumbrados en fechas anteriores.