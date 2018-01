Necesario observar conducta de niños para prevenir la delincuencia

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Debido a que la cifra de feminicidios y demás delitos en Chiapas incrementa año con año, es necesario que los sistemas educativos echen mano de ciencias como la sicología y la criminología, para prevenir todo tipo de violencia, trabajando con los niños desde pequeños y así detectar conductas extrañas, opinó la criminóloga, Ancité Gómez Robles.

En entrevista, consideró que el Estado debe invertir más en un sistema educativo de prevención, donde especialistas estudien y observen el comportamiento de los menores, ya que incluso pueden estar sufriendo algún tipo de violencia en sus hogares, ya que los maestros no se dan abasto en las escuelas, para ese cuidado.

“Sabemos que muchos pequeños pueden sufrir violencia intrafamiliar, violaciones, abuso sexual en sus hogares, incluso en las escuelas, pero como no hay atención en el comportamiento no se le da seguimiento, así siguen a lo largo de los años, y qué pasa con estos niños, no es algo generalizado, pero sí puede ser un factor externo que propicie que en el futuro algún pequeño se pueda convertir en un delincuente”.

Y es que dijo la preocupación de la sociedad civil radica en que las cifras delictivas han ido en aumento año con año, por lo que es inútil comprar más patrullas, contratar más policías, si los índices delictivos no se reducen.

Al respecto, ejemplificó los feminicidios en Chiapas, donde en 2017 hubieron más de 63 y a medios de enero de este año se tienen registrados 2, el más reciente el caso de Gloria Castellanos Balcázar en Tuxtla Gutiérrez.

“Como ciudadanía ya llegamos al hartazgo de que las autoridades no hacen un trabajo preventivo desde las escuelas, desde los núcleos familiares, es un trabajo conjunto con la sociedad y el gobierno, por lo que no nos queda más que marchar de forma pacífica, para exigir a las autoridades que hagan justicia”.

En el caso específico de San Cristóbal, dijo que el municipio no ha progresado en materia de seguridad, “el gobierno municipal se ha mantenido de un modo muy lejano ante las situaciones que acontecen a la ciudad”.

“Además, el trabajo del sistema de justicia de gobierno ha sido bastante lento, no han culminado con las investigaciones de muchas personas que han sido víctimas de diferentes delitos, ha ido como en retroceso en lugar de avanzar y considero prudente que le den mayor auge a este tipo de situaciones, no podemos continuar con este mismo sistema de justicia, que en vez de cumplir con sus obligaciones se siguen haciendo de la vista gorda”.

Respecto a las patrullas rosas con que ya cuenta la ciudad, comentó que es una ventaja para las mujeres que existan vehículos para que la policía le dé prioridad a denuncias de violencia intrafamiliar o cualquier agresión contra la mujer, pero es necesario que quienes conduzcan estos vehículos, realmente estén al pendiente de dar la atención puntual y necesaria.

“Hay que estar preparados para atender estos temas, hay que capacitar a los policías, a los ministerios públicos, a los investigadores y sobre todo no sobrevictimizar a las mujeres cuando sufren de violencia, es decir, no hay que llevar a muchas personas a cuestionarlas sobre su caso, eso es sobrevictimizar y eso mismo aleja a las mujeres de hacer sus denuncias correspondientes”, concluyó.