Necesario proteger datos del padrón electoral

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 4 de febrero (El Estado).-Luego de que un grupo de empresarios denunciaran la duplicidad de propiedad en Chiapas en el Registro Público, en este año que es electoral será necesario que se cuente con todos los mecanismos para proteger el patrón electoral y éste no sea vulnerado, consideró el presidente en el estado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Enoch Gutiérrez Cruz.

Comentó que esto pasa por una cuestión técnica, es decir, que los sistemas implementados no sean vulnerables de ataque y cuenten con mecanismos de control.

Es importante mencionar que, en días recientes diferentes líderes empresariales denunciaron que en el estado se han encontrado nueve casos de duplicidad de propiedades, lo que pone en riesgo el futuro económico de Chiapas.

En relación al padrón electoral, dijo que como sector empresarial esperan que haya una inversión suficiente y no sólo para la capacitación de los trabajadores, sino también en generar un sistema que sea confiable.

Gutiérrez Cruz dijo que es necesario que se cuiden los programas que incluyen el padrón electoral para que, en caso de cualquier atentado o modificación a los datos, esto se puede frenar.

En otras ocasiones, en función del proceso electoral, el presidente de la Coparmex en Chiapas ha manifestado que en este año pondrán en marcha diferentes actividades, para que la población se sensibilice en el sentido de no vender el voto.

Incluso, también en conferencias de prensa que ha ofrecido, ha hecho exhortos a las personas interesadas en ocupar de cargos de elección popular, para que no hagan promesas que no vayan a cumplir y que terminen por aumentar la ingobernabilidad en Chiapas.