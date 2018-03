Negativas las expectativas del sector turístico del Centro de Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 4 de marzo (El Estado).-El primer bimestre de este año no ha sido nada positivo para el sector hotelero, por lo que las expectativas para los siguientes meses no son alentadoras, declaró Mauricio Penagos Malda, miembro de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) del Centro de Chiapas.

Dijo que los resultados de ocupación en 2017 fueron desastrosos, pero este año se está poniendo peor, y lo más grave, es que al igual que el año anterior, no hay razones mayores que estén provocando estas consecuencias.

“Ahora, Semana Santa, viene siendo el primer periodo vacacional del año; considero que destinos como Palenque tendrá muy buena temporada debido a que está llegando mucho turismo de Villahermosa. Quizá San Cristóbal de las Casas con el turismo que puentea Tuxtla, porque Tuxtla sigue siendo un destino de paso, la pernocta está debajo de una noche, quiere decir que el turismo registra horas en su estancia en Tuxtla”, dijo.

Aunque junto con el Buró de Turismo municipal de la capital chiapaneca han viajado a diferentes estados del país para promocionar a la entidad, mencionó que la inquietud de las agencias de viajes es la inseguridad y los conflictos que permean dentro de Chiapas.

“Comentan mucho el tema de la seguridad del estado, si ya está protegida, si ya hay paso en las carreteras y la verdad que eso no ha caminado, eso sigue siendo un problema latente, pero en fin, se hace la lucha para ir a pedir un voto de confianza.”

Reiteró que para este año las expectativas no son tan positivas, sin embargo, aseguró que los empresarios no dejarán de luchar recuperar a Tuxtla Gutiérrez de la caída que ha sufrido en los últimos años.

En este sentido, destacó que en los últimos meses la capital no ha pasado del 33 por ciento de ocupación hotelera, lo que significa que los hoteleros viven una situación crítica que podría considerarse como un foco rojo.