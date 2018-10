Ni acercamiento ni mucho menos reciben ayuda desplazados del ejido Puebla, Chenalhó

ASICh

Javier Hernández, representante de las familias desplazadas desde el 26 de mayo de 2016 del ejido Puebla del municipio de Chenalhó, que se encuentran en plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno, sostiene que no hay ni acercamiento de las autoridades con ellos, mucho menos que sean atendidos con apoyos como lo hace público el gobierno de Manuel Velasco Coello.

Dijo que las familias de desplazadas están siendo amenazadas por un grupo armado, a efecto que se desista de la denuncia por el asesinato de Guadalupe Cruz Hernández, por lo que se han concentrado en la plancha de concreto del zócalo de Tuxtla Gutiérrez.

Explicó que el día 25 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en el Cereso número 5 de San Cristóbal de Las Casas, para el caso del asesinato. Pero, el grupo agresor está presionando para que sea liberado el presunto asesino. Ayer lo volvió hacer.

Por esa razón este jueves pidieron al gobierno que se ejecuten órdenes de aprehensión para más personas implicadas en el asesinato, pero no hay atención.

Demandó que sea directamente el gobernador el que los atienda no sus colaboradores que no tienen capacidad de respuesta, sobre todo que la principal demanda es que sea desarticulada del grupos paramilitares que activó Rosa Pérez, en complicidad con Abraham Pérez, actual alcalde de Chenlhó.

En el campamento se encuentran 249 personas, entre ellas mujeres y niños recién nacidos. Están sufriendo el calor que genera la carpa y nylon que tendieron para refugiarse.

Sostuvo que el gobernador Manuel Velasco Coello no ha tenido voluntad de solucionar el problema, pero en tanto está en el cargo le exigen que dé solución, que no se violen los derechos humanos de estas familias.

Asimismo, pidió a la sociedad civil ayuda humanitaria porque necesitan víveres y agua en el plantón.