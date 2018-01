Ni las autoridades educativas localizan al Rector de la UNICH que lleva 12 días de paro laboral

ASICh

El Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, Bayardo Molina Hernández se ha hecho no localizable hasta para las autoridades educativas, por lo que no se ha podido establecer acuerdos para una mesa interinstitucional, en tanto el semestre enero-junio 2018, que oficialmente debió haber arrancado el 22 de este mes, avanza sin que tengan clases los alumnos, sostuvo la Maestra Carmen Marín Levario, del Sindicato Unico de Trabajadores de esta casa de estudios.

Urge sentarse a una mesa de diálogo para escuchar inclusive la versión del Rector y de Karen Ballinas, para saber quién está generando violaciones a la ley orgánica de la Unich, abusos de poder en nombre de las autoridades, sobre todo que ya hay 20 trabajadores académicos y administrativos, a quienes les han rescindido su relación laboral.

Al ser entrevistada justo cuando realizaban asamblea informativa, enfática dijo que en la Universidad Intercultural de Chiapas se da una atención dilatada por parte de las autoridades del estado, tal como se da con algunos municipios. Así nos sentimos, pero ni la Secretaría de Educación ha podido contactar al Rector, por lo que se espera que haya la intervención de la Secretaría de Gobierno.

Lo único que está claro es que el Rector ha desatado una guerra sucia en contra del SUTUNICH, por lo que el lunes de esta semana mandó a que se abrieran las instalaciones de la Unidades Académicas de Las Margaritas y Valle de Tulijá, pero la comunidad estudiantil se opuso porque llevaban nueva plantilla de académicos. Esto deja en claro que los estudiantes reconocen el trabajo que se hace para su formación académico.

Está afectando el trabajo de planeación del semestre enero-junio 2018, por tratar de imponerse y tener el control total de la Universidad, lo cual se puede ver ahora que tiene el control de la página de la UNICH, indicó.

Apuntó que Karen Ballinas asegura que la plantilla de académicos es una instrucción del secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, pero ha quedado al descubierto que esto no es cierto, porque el propio secretario se deslindó. A su vez, los alumnos le han advertido que no van a permitir que les pongan de profesores a los que se autodenominan en resistencia. ASICh