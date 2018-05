Ni migración ni pobreza dice Álvarez

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Las Margaritas es un municipio pequeño, pero con grandes problemas, que tienen que irse resolviendo, entre ellos de salud, pobreza y migración, dijo el dirigente de la Central Independiente de Obreros, Agricolas y Campesinos (CIOAC), Jorge Álvarez López.

El entrevistado, dijo que ahora como candidato a presidente municipal, el cual agradeció a su partido el Chiapas Unido, para encausar el trabajo a favor de las clases más desprotegidas, dijo que hay preocupación, porque muchos ciudadanos se sumaron en su momento al EZLN.

Hoy, es menester que haya paz, armonía, pero eso se logrará a través del desarrollo, por eso Chiapas Unido y él, estarán de lleno enfocados a trabajar de la mano del gobierno, para que la población tenga una cara distinta, como gestor social en la suma de voluntades.

Al hablar sobre la migración, explicó que muchos se han ido, porque no hay trabajo, no hay futuro en esta parte de Chiapas, hoy se buscará que no haya migración ni fuga de cerebros, hoy es momento de dar todo para con los ciudadanos de este municipio que se hubica a unos minutos de Comitán.

Reconoció el liderazgo de su partido a cargo de Miguel Ángel Cordova Ochoa, el bienestar es un derecho que tienen todos, la pobreza no se tiene porque quedar, insistió en que este es el momento para su municipio, con todo lo que han sufrido como CIOAC, hoy el compromiso es mayor.

Alvarez Lopez, se inició desde varias décadas atrás, con el respaldo de diversas organizaciones sociales incluyentes ahora en su planilla en el municipio de las Margaritas, hoy se demuestra fortalezas de triunfo para el bien de ese municipio.

En este contexto Jorge Alvarez Lopez sotiene que impulara una campaña pie tierra para vicitar las diversas comunidades que integran el municipio de las margaritas para conocer de manera personal la situacion de los diferentes poblados