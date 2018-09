No a la amnistía: Cadenas Gordillo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- No se puede pedir amnistía para todos los indígenas de Chiapas, porque también hay quienes han violado la ley y los derechos humanos de muchos, expresó Diego Cadenas Gordillo, defensor de Derechos Humanos en la entidad.

Para ellos, lo que procede, es hacer justicia, todo apegado a derecho, con el debido proceso, en el caso de ser indígena que cuente con los elementos de defensa, como un traductor pero que no se apegue a una amnistía por ser de un poblado de cualquier etnia.

Reconoció que hay quienes como indígenas y campesinos, están presos por la pobreza, quienes de manera injusta en realidad merecen atención, pero también hay indígenas que están procesados por violar la ley, tomando en cuenta lo que se observa en las comunidades.

Los indígenas y como los mestizos, ambos reiteró, violentan los derechos humanos, por eso la exigencia es ni perdón ni olvido, pero el perdón tendrá que pasar por la justicia, ejemplificó el caso de desplazados, donde hay indígenas que son parte de grupos paramilitares.

Todo debe ser por la justicia y la verdad, no es perdón y olvido reiteró, lo que se tiene que hacer es posteriormente, la reconstrucción del tejido social, pero no sin antes hacer los juicios que corresponde y con apego a la ley, sin que se violente los derechos de quienes han cometido el delito.

Finalmente, tocó el tema del sexto informe de gobierno, al cual expuso que no se cumplió nada a favor de los chiapanecos y menos de los indígenas, lo que representa un problema y un planteamiento lleno de mentiras, que es de lamentar porque se perdió 6 años de vida.