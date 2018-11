No a la construcción de presa Chicoasén II

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Mientras no haya una solución al conflicto que el gobierno federal tiene con campesinos, la construcción de la central hidroeléctrica “Chicoasén II” no se realizará, a pesar de las presencia de la milicia o policías del gobierno federal o estatal, indicaron los pobladores.

Primero se dieron cuenta que los engañaron al manifestar que esas tierras son propiedad del gobierno federal, lo cual es parte del patrimonio de Chiapas y eso implica que no debe ser explotadas como lo pretenden hacer el gobierno de Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto.

Otro de los puntos, es que se encontró una importante zona arqueológica, lo que demuestra la importancia para la conservación de esos sitios, lo que no entiende el gobierno es que se tiene que cuidar y no destruir como lo está haciendo, para que esa hidroeléctrica sea una realidad.

Pero además de ello, tienen conocimiento que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido incapaz de liberar el terreno para que PowerChina pueda acceder al sitio, lo que demuestra que es un negocio extranjero y que no beneficia en nada a los mexicanos y en particular a Chiapas.

No obstante de que los terrenos están situados en una zona ejidal, el gobierno está buscando la forma de proyectar acciones en contra de la ecología y de la propiedad de particulares, solo ve intereses personales pero no del pueblo mismo, por eso se niegan ellos a vender y menos para que los asiáticos se salgan con la suya.

En una entrevista que hace Forbes México preguntó si la compañía china ya se había reunido con el equipo de CFE del próximo gobierno, la directiva respondió que respeta a la administración actual de la empresa productiva del Estado y dijo que debe haber distancia de la “grilla”.

“Somos respetuosos, prudentes, hay una organización, en cuanto el nuevo equipo tome sus responsabilidades será el tiempo (de reunirse)”. Angulo dijo que la compañía sigue interesada en las redes de transmisión eléctrica desde Oaxaca al centro del país y de Baja California Norte a Sonora. “Ambos proyectos serían los primeros con esta tecnología en el cual hay pocas empresas a nivel inter que manejan dicha tecnología”