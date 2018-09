No cabe duda, que la anarquía y el exceso en la administración de Velasco Coello y su estirpe, no tiene llenadero, pues siguen en la mamazón.

Hoy, tocó el turno al Secretario de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, quien en total impunidad y excesivo abuso del poder que se le ha conferido, presuntamente a favor del pueblo de Chiapas, respaldó la promulgación de la propuesta del Ejecutivo, en la pensión por vejez, al personaje antes señalado.

Lo que es verdaderamente vergonzoso en estas acciones, no es solamente que éste tipo obtenga este beneficio, sino que además, les fue concedido a otros exfuncionarios, destacados todos por ser unos bandidos en la política, mientras, en los últimos dos años de la actual administración, miles de trabajadores fueron despedidos, bajo el argumento de no contar el gobierno con recursos suficientes para poder seguir pagando sus salarios y mucho menos, las pensiones de los que fueron despedidos a meses de lograr tramitar sus jubilaciones.

Basta ya de tanto robo descarado y vil, basta ya de permitir que hagan y deshagan con el dinero del pueblo y que se limpien el trasero con nuestros derechos y sobre todo, con nuestra dignidad.

¡Chiapas, despierta! Es hora de hacer algo, porque la justicia alcance, a todos los que han lacerado y desangrado el verdadero honor de todos y cada uno de los que habitamos esta hermosa tierra.