No es posible tránsito pesado en Tuxtla

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Las unidades pesadas (torton y trailer), no pueden transitar de 6 de la mañana a 7 de la noche por las vías principales de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer el director de tránsito municipal, Edgar Rico, ya que el reglamento no lo permite y es considerado como una infracción.

El funcionario explicó que esto se hace para evitar accidentes, una de las prioridades, es precisamente el poder hacer realidad una buena vialidad, pero también se presente un acceso rápido para los usuarios de las distintas vías de comunicación, al interior de la capital chiapaneca.

Reconoció que hay quienes pasan por el centro, incluso por algunas arterias como vías rápidas que va de la quinta norte, novena sur, boulevares entre otros, donde no tienen el permiso para transitar, por lo que se ha hecho un exhorto a las empresas para que orienten a sus choferes de ello.

Dejó en claro el funcionario, que las unidades pesadas si pueden transitar de punta a punta por los libramientos, siempre y cuando no hagan paradas, puntualizó que generalmente utilizan el lado norte y no el sur para sus respectivas maniobras, pero recordó que esto en los horarios permitidos.

En cuanto esté el nuevo libramiento del lado Sur, entonces será más enfocado a ellos, ya que no pasarán por la capital, sino desde extremo a extremo iniciar en San Fernando y concluir en Chiapa de Corzo, esto ayudará a todos a poder circular con mayor fluidez, pero al mismo tiempo evitar accidentes.

Pero no es el único problema que ellos encuentra, lo es también con la falta de respeto a los motociclistas con la ciclovía, lo hacen también al usar los camellones para estacionar y otros aspectos, que irán cambiando conforme la población vaya aceptando que cometen un ilícito y que más que sanciones económicas, son ellos quienes tienen que ayudar a ser mejor la capital con no violar el reglamento.