No es solo voto dice CIOAC

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho:- “Las elecciones de este 2018 no solo hay que ganarlas”, “hay que demostrar que se ganaron y para ello hay que contar con estructura, con organizaciones por lo que sin estos aspectos es difícil pensar que un personaje triunfe”, dijo Federico Ovalle Vaquera, Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

Al iniciar campaña los candidatos presidenciales Margarita Zavala, Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña, fue claro que al advertir ningún candidato a la Presidencia de la República merece el voto ciudadano ya que ninguno plantea un cambio de modelo económico que haga producir los alimentos que demanda la población y disminuir las importaciones, ni garantiza la democracia participativa de las organizaciones sociales pero sí hace prever que los campesinos e indígenas se mantendrán como “parias, condenados a la miseria eterna”.

En el marco del Vigésimo Tercer Aniversario Luctuoso de José Dolores López, ex líder y fundador de la CIOAC, aseguró que México se queda, gracias a EPN, con un reguero de muertos en los 32 estados de la República, con hambre, desempleo e inseguridad y aunque el vea las cosas diferentes, dijo, las cifras no mienten.

Por ello, en esta contienda, la CIOAC “no va con ningún candidato a la Presidencia de la República porque los candidatos no nos representan y las opciones del juego político carecen de un planteamiento para derrotar al modelo neoliberal, crear una sociedad democrática con equilibrio de poderes y garantizar los derechos de organizaciones sociales en la política”.

De tal suerte que en este aniversario, los retos son: la lucha por la recuperación de los derechos constitucionales y legales porque van 664 reformas a la Constitución de 1910, a la cual no le queda más de un 10 por ciento de derechos ante los cambios en artículos como el 3, 4, 130,123 y la Ley laboral, donde se cancelaron los derechos de los mexicanos, poniendo el marco jurídico en manos del neoliberalismo.

Recordó que desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, el Gobierno gastó 5 billones más de lo que le aprobó la Cámara de Diputados además de la desarticularon de los programas y su normatividad.

Por ello la CIOAC, habrá de dar la lucha por la democracia, por poderes que no sean sumisos, poderes que sean contrapesos del Ejecutivo Federal y no más simulación y opacidad, concluyó.