No es una concesión, es una obligación caminar con el pueblo: Rutilio Escandón

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo una reunión de trabajo con el sector pesquero, donde se establecieron compromisos muy puntuales para impulsar su transformación, ya que tiene un enorme potencial pero se encuentra en el abandono, señaló.

Ante pescadores de diversos municipios congregados en la cabecera municipal de Tonalá, Escandón Cadenas dijo que no es una concesión caminar con el pueblo, es una obligación, “y mi gobierno será un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, juntos vamos a generar las soluciones a las demandas sociales”.

A partir del 8 de diciembre “vamos a comenzar a cambiar las cosas, no vamos a hacer esperar a la gente, respetaremos mucho el tiempo de la gente, los que lleguen puntuales ahí vamos a estar, queremos cambiar la cultura, la gente eligió de manera libre el 1 de julio, estamos obligados a generar el cambio y la transformación”, acotó.

En presencia de dirigentes, indicó que será una prioridad la reconciliación a partir de la solución de los problemas sociales, “Tenemos que caminar en la misma dirección, vamos a crecer el sector pesquero con programas, recursos, equipamiento, infraestructura, el gobierno estará a la altura de las expectativas”.

Abundó que “Tendremos el respaldo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, vamos a apoyar con becas a los jóvenes para que estudien, la atención al campo, los pescadores, el impulso al empleo digno, seguridad social, la reforestación de los ecosistemas, incluyendo las plantaciones forestales comerciales y frutales, cafeticultura y el cacao”.

También, añadió que “tenemos que impulsar fuertemente la atención a la salud de los chiapanecos, por ello, los helicópteros y los aviones del gobierno del estado se pondrán al servicio del pueblo, se convertirán en ambulancias aéreas, de protección civil y seguridad pública, para trasladar a los enfermos a los hospitales”.

Asimismo, recalcó que “no vamos a desaprovechar la gran oportunidad de servir a Chiapas, las instituciones no serán dirigidas por amigos del gobernador, sino por los amigos del pueblo, para que trabajen de manera honesta, seria, responsable, el pueblo manda y el gobierno obedecerá”, dijo.

En Chiapas “tenemos que seguir con el ejemplo de López Obrador, no voy a vivir en casa de gobierno, viviré en mi casa, vamos ahorrar dinero, me daría mucha pena vivir con tantas comodidades, lujos y privilegios, mientras el pueblo vive con hambre, siempre vamos a caminar con el pueblo, no van a ver al gobernador o a los funcionarios paseando en aviones, iremos a ras de tierra”, apuntó.

Al pueblo hay que respetarlo, hay que vivir como vive el pueblo, “por ello va a alcanzar los recursos y programas, vamos a bajar los sueldos de los de arriba para subir a los de abajo, vamos a hacer justicia a Chiapas, no persecución, sí orden y Estado de derecho, no al tráfico de influencias, si a los derechos humanos, quien cometa delito siendo funcionario, responderá ante la ley”, mencionó.

No vamos a gobernar con recomendados, ni con tráfico de influencias, serán evaluados los ciudadanos que serán servidores públicos, acabaremos con el nepotismo, mi familia no participará en mi gobierno, primero el pueblo, habrá una administración transparente, rendición de cuentas y combate a la corrupción, reiteró.

“No es posible que siendo Chiapas un estado con muchas fortalezas y potenciales la gente viva en la pobreza, es la más pobre del país, hay mucha pobreza extrema, del 77 por ciento de la población esté pobre, más del 81 por ciento de la población no tiene acceso a la seguridad social, no hay empleos, se despilfarra el dinero, los recursos públicos”, refirió.

No crean que va a venir un gobierno con la barita mágica, que viene a cambiar todo, será un proceso, necesitados del compromiso de todos, que nos ayudemos todos, se ha ido acumulando lo malo de la político, por gobiernos irresponsables, esto que estamos viviendo, es la acumulación de muchos años de irresponsabilidad, nos hicieron cómplices a muchos, puntualizó.