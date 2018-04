“No está autorizado el aumento al pasaje”, secretario de gobierno

Ángel Mijangos

Agencia Reporte Ciudadano, Tuxtla Gutiérrez, 16 de abril del 2018.- “El aumento a la tarifa del transporte público no está autorizado”, afirmó Mario Carlos Culebro Velasco, Secretario general de gobierno y ex secretario de Transportes en Chiapas.

En rueda de prensa, luego de concluir la glosa del quinto informe de gobierno, Culebro Velasco señaló que el aumentar el precio al transporte público, sería un golpe mortal a los bolsillos de los chiapanecos.

“Continua la mesa permanente de diálogo entre Secretaría de Hacienda y el sector transportista de Chiapas para llegar a un punto de coincidencia”, Dijo.

Culebro Velasco ejemplificó con alguna familia tuxtleca que se moviliza en transporte público a la cual no le alcanzaría ni el salario mínimo para poder moverse. “Por ello, es un tema delicado. No es tema de caprichos, no es de querer o no querer autorizar el aumento”.

Cabe destacar que en la actualidad y sin previa autorización, las más de 127 rutas que se dirigen a las más de 800 colonias de la capital cobran los siete pesos por el traslado, violentando las propias normas de la Secretaría de Transportes de Chiapas.

Hasta el momento ni la Secretaría de Gobierno, ni la Secretaría de Transportes han emitido comunicado alguno sobre sanciones a transportistas que realizan los cobros sin autorización previa.

Es importante mencionar, que Mario Carlos Culebro habló por primera vez del tema, dejando más dudas que certezas.