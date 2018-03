No ha cumplido Sagarpa con la entrega de apoyos de 2017: Antorcha Campesina

ASICh

Antorcha Campesina se movilizará el 20 de este mes, con un plantón ante la Delegación de la Sagarpa, debido al incumplimiento de los apoyos correspondientes al ejercicio 2017, dio a conocer Lourdes Guzmán Sebastián, responsable del movimiento en la zona Altos de Chiapas.

Dijo que la movilización será a nivel nacional, por lo que se estima que unos diez mil campesinos se junten para manifestarse en oficinas centrales de la dependencia del gobierno de la República.

En tanto, en cada uno de los estados, como Chiapas habrá la protesta en las delegaciones, porque no les han cumplido con la entrega de insumos agrícolas, maquinaria y proyectos productivos.

Hay rezago en ese tema particular, hay un rezago en Chiapas, toda vez que de una solicitud para 12 ml campesinos solamente han sido atendidos dos mil. A los diez mil les falta sean atendidos con los paquetes del campo en tus manos.

En conferencia de prensa, reveló que en caso de no encontrar respuestas en esta próxima movilización, se volverían a movilizar a finales de marzo.

A nivel nacional son alrededor de 100 millones de pesos los que no han bajado en apoyo a los integrantes de Antorcha Campesina, y en Chiapas alrededor de 11 millones de pesos del Pimaf, Campo en tus manos y maquinaria agrícola.

Precisó que de los que faltan por ser apoyados hay siete mil mujeres que se dedican a las labores agrícolas, como resultado de la migración de los hombres hacia las ciudades. Por eso hay comunidades donde la actividad económica la realizan las mujeres, por ejemplo en San Juan Chamula hay muchas que se dedican a producir borregos.

Destacó que para que la propuesta productiva de parte de las organizaciones sea una realidad en el campo chiapaneco, las dependencias deberán de cumplir primeramente con la entrega de los apoyos, lo cual ahora está lejos de cumplirse.