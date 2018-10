No habrá contratos en este año en TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – No habrá contrataciones en este año, en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a fines de enero se tendrá el dato exacto de las necesidades y como resarcir el problema, con el cual se podría iniciar la contratación de personal, solo en caso de ser necesario.

El ayuntamiento a través de las direcciones, se notificó que es importante el poder y saber que déficit presenta, así como el personal si es el adecuado, con el cual también se pretende capacitar, no dar de baja se aclaró, en la reunión que se sostuvo entre Carlos Morales Vázquez y Miguel Ángel Zárate Izquierdo.

A pesar del número que dejaron de prestar sus servicios en el municipio, el personal es bastante para poder soportar la carga de trabajo, incluso se está revisando que regresen a sus respectivas áreas y no estén ocupando puestos donde no se les requiere, es decir que estaban comisionados.

Para el ayuntamiento, lo que realmente importa, es la necesidad de poder avanzar en varios proyectos de renovación de la capital, como el alumbrado público, las calles, agua, drenajes, reducir gastos suntuosos, entre muchos más, que forman parte de los trabajos del municipio.

Para Morales Vázquez, la importancia del ahorro, es sustancial para salir adelante en el trabajo diario, por eso aunque si habrá la necesidad de difundir, se cancelará el pago excesivo en los medios de comunicación, así como la exposición de imagen personal o del mismo ayuntamiento.

Por lo que respecta, a los trabajadores, estos regresaron de donde se encontraban adscritos, en otras oficinas o fuera del mismo ayuntamiento, como es el Congreso del Estado y otras dependencias del gobierno del estado, con el cual todo transcurre con normalidad, hasta el momento.