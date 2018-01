No habrá desbandada priista en Zinacantán, el PRI más fuerte que nunca

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Zinacantán dejó en claro que no habrá desbandada del tricolor a otro instituto político, esto pese a que no ha habido un acercamiento real con la dirigencia estatal, a cargo de Julián Nazar Morales.

Manuel Martínez Jiménez, en su calidad de militante priista, dijo que no acudieron en su totalidad al registro del precandidato Roberto Albores Gleasson debido a dos razones: la primera por ser el último día de celebración de San Sebastián Mártir y segunda porque no cuentan con el apoyo de su dirigente estatal.

“Nunca ha habido un acercamiento con el dirigente estatal, ni con el precandidato, candidato a la gubernatura del estado, entonces nosotros estamos al margen, a lo mejor para ellos ya estamos un poco obsoletos porque ya nos vamos de la administración”, comentó.

Asimismo, relató que el día 20 de enero, los 59 agentes municipales determinaron en una asamblea, no asistir al registro del precandidato, ya que tampoco recibieron un apoyo económico para el traslado, “entonces nada más se determinó enviar a una pequeña comitiva”.

“Solamente fueron los que conforman el Comité Municipal del PRI, por lo que nos mantendremos al margen del proceso, pero acá todos somos priistas y vamos a seguir en el PRI y me gustaría recordarle a la dirigencia estatal que Zinacantán fue el municipio que más votos aportó al Distrito”.

Martínez Jiménez resaltó que en Zinacantán se mantiene con fuerza el tricolor, después de 9 años de oposición, pero es lamentable el líder del PRI no considera importante a este municipio.

Dejó en claro que a pesar de no conciliar con el dirigente estatal, no habrá desbandada a otro partido político, y continuaran apoyando sea quien sea el candidato.

“Vamos a respetar las decisiones que tome la dirigencia nacional, estatal, vamos a esperar los resultados de las diferentes organizaciones que existen en el municipio, y atenernos unidos como siempre, sin tomar alguna determinación, siempre hemos sido priistas, y Roberto Albores ha estado en el PRI, pero el ayuntamiento no tiene injerencia en las decisiones municipales y esperan salga la mejor opción”, finalizó.